Le train régional inaugure sa cadence au quart d'heure

Ce n'est encore qu'un changement d'horaire, mais il marque l'amorce d'un vaste réseau ferroviaire reliant 45 gares sur 230 kilomètres de lignes autour de Genève. Autorités et partenaires ont participé jeudi à une cérémonie itinérante entre Coppet (VD) et Versoix (GE) pour marquer le lancement, dès lundi prochain, du doublement de la cadence des trains régionaux.

Les convois reliant Coppet à Lancy-Pont-Rouge circuleront toutes les quinze minutes en heures de pointe du matin et du soir. Cet essor de l'offre, appelé à s'étendre sur l'ensemble de la journée en décembre prochain, constitue l'amorce du futur réseau régional Léman Express dont la livrée et le logo figurent déjà sur neuf rames que les CFF ont récemment introduites sur leurs rails.

Cap sur 2019

Ce n'est qu'une partie de la flotte de 40 engins qui, fournis par les CFF et la SNCF, permettront, dès décembre 2019, de faire rouler ces trains régionaux au-delà de Lancy, jusqu'à Annemasse au moyen du nouveau tronçon CEVA puis vers Evian, Saint-Gervais et Annecy, ainsi que sur la ligne Cornavin-Bellegarde via La Plaine. Aux yeux du maire de Versoix, Patrick Malek Asghar, l'événement du jour est ainsi «le premier maillon d'un réseau à très bonne fréquence. Le Léman Express changera l'échelle temporelle des déplacements et la perception spatiale de la région.»

Le passage au quart d'heure a été rendu possible par la création de points de croisement, c'est-à-dire des portions de quatrième voie, à la hauteur des haltes ferroviaires de Chambésy (GE) et de Mies (VD). Des équipements intégrés au programme d'investissement Léman 2030, visant à augmenter l'offre sur l'arc lémanique, totalisant près de 4 milliards de francs d'investissements fédéraux, vaudois et genevois.

Première sortie pour Serge Dal Busco

Serge Dal Busco a pris part à sa première cérémonie en tant que nouveau responsable des Transports au sein du gouvernement genevois. «Bienvenue à bord!», lui a souhaité son homologue vaudoise, Nuria Gorrite.

Rappelant lors de son allocution la mission «d'accompagnement du changement» incombant aux autorités dans le domaine de la mobilité, le démocrate-chrétien s'est adressé aux représentants de la Confédération: «Il est pour nous fondamental de pouvoir étoffer notre réseau de tram, notamment entre les Nations et le Grand Saconnex, et nous avons besoin de financement fédéraux», a déclaré le conseiller d'État chargé des Infrastructures, en allusion au peu de succès que les requêtes genevoises ont jusqu'ici remportées à Berne dans le cadre des troisièmes projets d'agglomération.

(TDG)