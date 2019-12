Le trafic restera perturbé sur la nouvelle ligne

Pour sa deuxième journée en service intégral, le réseau Léman Express continuera de subir les conséquences des mouvements sociaux en France. Selon Lémanis, le trafic sera totalement normal sur les tronçons suisses des lignes L1 à L4 qui circulent entre Coppet et Chêne-Bourg. Mais seule la moitié de ces trains devrait rallier Annemasse, entre 6 h et 22 heures, soit un service à la demi-heure. Des bus de substitution sont prévus entre Chêne-Bourg et Annemasse au petit matin et en fin de soirée.

Comme c'était déjà le cas dimanche, les trains RegioExpress venus du canton de Vaud auront leur terminus à Cornavin. Ces véhicules à deux étages n'emprunteront donc pas encore, comme c'était pourtant prévu, le tronçon CEVA dont ils devaient desservir deux fois par heure et par sens les gares principales (Pont-Rouge, Eaux-Vives et Annemasse).

Aucun train du Léman Express ne poursuivra sa route lundi au-delà d'Annemasse vers Évian, Saint-Gervais ou Annecy. Pour la ligne du Chablais, quelques relations seront disponibles par train en changeant à Annemasse. Des bus seront mis à contribution, tout comme sur les lignes de la vallée de l'Arve et d'Annecy.

La ligne L5 desservant La Plaine roulera comme prévu. La L6 qui pousse jusqu'à Bellegarde connaîtra des suppressions de desserte en soirée. Par exemple, le train qui quitte Cornavin à 20h18 ne desservira pas les deux gares françaises de la ligne.

Plus de détails sur le site du Léman Express.