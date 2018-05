Le témoin est transmis à Villars pour les jeux de 2020

Applaudissements, ovations pour les coachs, les bénévoles, les participants, la conclusion des National Games dimanche dans l’après-midi a été à l’image de la manifestation, qui se tient sur divers sites de la ville depuis jeudi. «La flamme de l’espoir s’éteint, explique sa présidente, Élizabeth Böhler, mais l’espoir continue. Les barrières qu’on pose entre les handicapés et les autres sont avant tout des vues de l’esprit.»

Plié, devant une partie des 1600 athlètes et des centaines d'accompagnants et de bénévoles, le drapeau des jeux a été remis à Villars. Il flottera sur la nouvelle manifestation en janvier 2020. Pour la conseillère d’État Anne Emery Torracinta, dont la fille, Delphine, a remporté une médaille d’or en ping-pong, la manifestation a été un moment de plaisir et d’émotion pour tous, y compris ceux qui ne connaissaient pas le handicap. C’est Genève comme on l’aime», dit-elle. (TDG)