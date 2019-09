Le système LAMal reste insatisfaisant

Les assurés genevois sont rarement à pareille fête: l’an prochain, en moyenne, les primes maladie seront stables. Avec l’augmentation des subsides votés par le peuple en mai dernier, de nombreuses familles devraient même voir leurs charges baisser. À quelques semaines des élections fédérales, profitons-en, car sans vouloir gâcher la fête, il est probable que ce ne soit qu’un répit…

Car sur le fond, l’état du malade n’est pas stabilisé. Avec 12,2% de sa production de richesse annuelle consacrée à la santé, la Suisse est le pays qui dépense le plus au monde après les États-Unis. Si à la différence de ceux-ci, notre espérance de vie est élevée, nos dépenses massives sont l’indice d’un système peu efficient. Et avec le vieillissement en cours de la population, la situation ne va pas s’améliorer.

Une partie de nos problèmes est aussi due à une mauvaise répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Les Chambres, où les intérêts particuliers se donnent libre cours, fixent le cadre légal, mais le budget fédéral n’en assume aucun coût (0,2%, contre 17% pour les cantons en 2014, 37% pour les assurés via les primes et 24% pour les ménages via les quotes-parts et franchises).

Pire, on interdit aux cantons de réguler vraiment l’offre médicale. Et ne parlons pas des scandaleuses réserves des caisses! En résumé, à Berne, on s’assure surtout que le porte-monnaie des assurés et des cantons reste grand ouvert. Car les 81 milliards dépensés chaque année ne sont pas perdus pour tout le monde.

Plusieurs initiatives sont en cours pour y remédier. En attendant, le patient reste mal en point.