Le syndicaliste a été sanctionné

Début décembre, la «Tribune de Genève» relatait le témoignage d’une dizaine de femmes se plaignant de harcèlement et de comportements déplacés de la part d’un syndicaliste aujourd’hui employé par Unia. À la suite de cet article, la direction du syndicat a lancé une enquête interne qui vient de prendre fin, annonçait jeudi un communiqué. La hiérarchie du syndicaliste mis en cause est blanchie. Le concerné, lui, a été licencié «dans le respect des délais».

Le communiqué envoyé par Unia ne dévoile ni les conclusions du rapport en lien avec son employé ni les sanctions dont ce dernier écope. Il se borne à indiquer que ladite enquête, menée par deux structures externes, dédouane la hiérarchie du syndicaliste. Celle-ci «a agi correctement en prenant les accusations au sérieux et en mandatant immédiatement une enquête», selon les termes employés. «Nous sommes en mesure d’affirmer que l’enquête n’a révélé aucune faute de la part de la hiérarchie.»

Mutisme sur les sanctions

Si la direction d’Unia dévoile cette conclusion du rapport, elle ne dit mot sur le reste du document pour des raisons de protection de personnalité.

Elle assure «avoir pris les décisions nécessaires conformément au principe de tolérance zéro qui prévaut vis-à-vis du harcèlement sexuel». A-t-elle sanctionné son employé, jusqu’ici suspendu? Là encore, elle reste silencieuse. Mais selon nos sources, l’homme aurait été licencié «dans le respect des délais de congé». Le secrétaire régional d’Unia, Alessandro Pelizzari, ne fait pas de commentaire. Idem pour Serge Gnos, responsable communication chez Unia.

«Ce regrettable épisode démontre qu’il est encore nécessaire de poursuivre la lutte contre le virus du sexisme, y compris au sein du mouvement syndical»

Me Clara Schneuwly, avocate d’une partie des plaignantes en collaboration avec Me Camille Maulini, déplore de ne pas avoir été tenue au courant des conclusions de l’enquête. «C’est ce que nous craignions. Nous n’avons reçu aucune information. Il n’y a eu aucun égard envers les victimes.»

En effet, les avocates avaient demandé à Unia que les femmes ayant témoigné soient informées de la procédure et puissent notamment répondre aux déclarations du syndicaliste mis en cause. Elles voulaient aussi avoir accès aux conclusions du rapport.

Des velléités qui ont été retoquées par la direction d’Unia. Dans un communiqué envoyé il y a quelques semaines, les cinq victimes déploraient ce refus, mais également «la recrudescence de rumeurs de complot et de règlement de comptes, leur déniant toute sincérité dans la lutte contre les violences sexistes, les réduisant au mieux à des femmes dénuées de toute volonté politique, voire de volonté tout court, au pire à des comploteuses».

Victimes soulagées

En revanche, à la suite des sanctions dont nous avons eu écho, les victimes se disent satisfaites et soulagées. «Elles se sentent écoutées et prises en compte», se félicite Me Scheuwly.

Le SIT, qui emploie certaines des femmes ayant subi les agissements du syndicaliste, a salué jeudi «le fait que les plaignantes aient enfin été entendues et le coupable sanctionné». L’organisme avait mis Unia en demeure de prendre une décision la semaine dernière.

Pour lui, quatre mois après les témoignages, le fait qu’aucune décision ne soit prise n’était pas acceptable. «Le SIT déplore en effet la durée beaucoup trop longue de cette enquête, et l’attitude qu’Unia a réservée aux plaignantes du SIT tout au long de cette procédure extrêmement pénible.» Pour le syndicat, «ce regrettable épisode démontre qu’il est encore nécessaire de poursuivre la lutte contre le virus du sexisme, y compris au sein du mouvement syndical».

Les syndicats divisés

L’affaire a créé de vives tensions au sein du monde syndical. Une résolution rédigée par des membres du SSP, en soutien au syndicaliste mis en cause, avait divisé à l’interne. Ce texte, qui criait notamment au «lynchage médiatique» fait à l’intéressé et insistait sur la présomption d’innocence, avait été désavoué par le SSP Suisse. Les deux coprésidents s’en étaient même distanciés publiquement.

Vendredi, ceux-ci ont salué les mesures prises par Unia: «Cette décision est une reconnaissance de la parole des plaignantes qui mériteraient de recevoir des excuses de la part des personnes qui ont douté de leur honnêteté.»

Ces dernières semaines, l’affaire a continué à faire du bruit: un comité s’est créé afin de soutenir les victimes, moralement et financièrement, rejoint par de nombreux élus politiques et militants syndicaux. Quelques jours plus tard, une pétition de quelque 250 signatures voulait cette fois-ci défendre le syndicaliste accusé.

Rappelons qu’une dizaine de femmes ont, en décembre, relaté des comportements et des gestes déplacés de la part de ce dernier. Elles ont dénoncé du harcèlement téléphonique, des avances à répétition, des contacts physiques non désirés. Des victimes qui ont parfois été touchées dans leur santé et dans leur carrière professionnelle.