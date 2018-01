Le suspect du meurtre de la Genevoise a avoué

Que s’est-il passé dans la roselière qui borde le lac de Neuchâtel du côté de Cheyres (FR) en novembre dernier? Une semaine après la découverte du corps de Samantha – une Genevoise de 19 ans – et la mise en détention provisoire du jeune homme de 21 ans qu’elle était venue voir dans le village broyard le soir du 22 novembre, de nombreux points d’ombre de cet affreux drame semblent s’éclaircir.

Après avoir nié les faits pour lesquels il a été arrêté, cet ami d’enfance de la victime est passé aux aveux. L’avocat de la famille de la défunte, Me Giorgio Campa, nous l’a assuré, confirmant l’information donnée au conditionnel par L’Illustré. Ce que n’ont pas voulu faire ni le procureur en charge de cette pénible affaire, Raphaël Bourquin, ni la police cantonale fribourgeoise, ni l’avocat du prévenu, Me Telmo Vicente, que nous avons aussi joints par téléphone mercredi.

«La famille, dont la douleur et l’effroi sont indicibles, demande que toute la lumière soit faite sur cette abominable affaire», reprend Me Campa. Grand-maman de Samantha, très liée à sa petite-fille, Irene fait face du mieux qu’elle peut. «Le fait qu’il ait avoué, c’est quand même un soulagement. Mais l’épreuve que nous traversons est longue, loin d’être terminée et abominable. Je m’accroche pour honorer la mémoire de Samantha. Et pour sa mémoire, il faut aussi que justice soit faite.»

Quand ils ont découvert le corps sans vie de la jeune Genevoise, alertés par un promeneur le 17 janvier, les policiers fribourgeois ont constaté que ses mains étaient attachées derrière son dos et ses pieds également ligotés. Mercredi, L’Illustré a rapporté d’autres éléments de l’enquête que les forces de l’ordre affirment ne pas avoir divulgués. Notamment que le bas du corps de la victime était dénudé et que sa tête avait reçu un coup très violent.

«Il y a eu un crime, certes. Mais ces éléments attestent que son auteur n’a en plus eu aucun respect de la dignité humaine. L’idée que Samantha ait été attachée m’est insupportable», reprend la grand-maman.

Par ailleurs, parmi les affaires retrouvées près du corps de la malheureuse se trouvait son sac à main. Mais pas son téléphone portable, dont la dernière connexion à WhatsApp remonte au 22 novembre à 23 h 16 , soit treize minutes après le message qu’elle avait envoyé à sa meilleure amie pour lui dire qu’elle était dans le train régional pour Cheyres. Autre mystère que l’enquête permettra sans doute d’éclaircir, la carte bancaire de la Genevoise a été utilisée six jours plus tard pour acheter un titre de transport en région parisienne…

Personne dans l’entourage proche de la victime ne connaît la vraie raison de son départ subit pour le petit village fribourgeois. Pas même sa meilleure amie. Lundi, Atoussa nous confiait que Samantha y allait à la demande d’un ami d’enfance. Et c’est bien lui qui a été interpellé. «Il travaillait depuis plusieurs mois là-bas, à La Lagune.»

Au restaurant, personne ne veut confirmer cette information. Pourtant, un faisceau d’indices repérés sur Internet tendent à accréditer les déclarations de la jeune fille, qui s’est rendue sur place au début de décembre pour parler au prévenu, soit deux semaines après la disparition de sa meilleure amie. (TDG)