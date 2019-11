Le sulfureux Alexandre Djouhri est mis aux poursuites à Genève

Dans la «Feuille officielle d'Avis de la République et Canton de Genève» du 11 octobre, figure au chapitre des «Avis de poursuites et commandements à payer» le nom d'un intermédiaire sulfureux qui est au cœur de l'affaire des circuits de financement présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007.

Son nom? Alexandre Djouhri, propriétaire d'une maison à Chêne-Bougeries perquisitionnée en 2015, était également locataire d'un studio dans la très chic rue de l'Athénée à Genève, depuis 1996. Or, selon la Feuille d'avis, il n'a pas payé ses loyers entre février et mai dernier et doit une somme de 3000 francs à son bailleur. Alexandre Djouhri a-t-il des soucis d'argent? Ou pense-t-il qu'il ne remettra plus jamais les pieds à Genève?

L'homme d'affaires est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen depuis 2017. Sur cette base, il a été interpellé à sa descente d'avion à Londres car la Suisse n'aurait pas souhaité le faire, selon un article du quotidien «Libération». Depuis, il est assigné à résidence dans la capitale britannique.

Résident genevois et titulaire d'un passeport algérien, il attend à Londres son extradition vers la France. Elle a été ordonnée par le tribunal londonien de Westminster, mais le Parquet national financier français a demandé début novembre à la justice britannique un report de l’audience, prévue en décembre, afin de statuer sur le mandat d’arrêt européen établi contre lui en 2017. Il est poursuivi pour «blanchiment et détournement de fonds publics, mise en place d'un système de corruption généralisée d'agents publics, corruption active, faux et usage de faux».

Dans son livre «Les mallettes de la Républiques» paru en 2011, le journaliste Pierre Péan avait révélé que Monsieur Alexandre, ce proche des principales figures de la droite française et d'industriels de l'Hexagone, avait un passé de petit caïd de banlieue parisienne.