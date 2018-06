Le square Galiffe devient un parking à voitures

Il a tout connu, le petit parc Galiffe, des jeux d’enfants - c’est très vieux - aux murets ravinés par les gratteurs de pierre à la recherche de substances illicites; ces souvenirs-là, moins agréables, remontant à plus de dix ans. Depuis, des expositions éphémères, des accrochages dans les arbres, des fresques couleur Malabar pour donner aux abords de ce square des allures plus accueillantes.

Sans compter les jolies phrases municipales sur le vivre ensemble, l’occupation partagée, le respect des usages favorisant les liens sociaux. Sans oublier les marchés aux plantons, les buffets populaires réunissant les institutions caritatives qui logent aux abords de cette adresse en plein air de la rive droite.

Des bonnes volontés affirmées et des idées souvent constructives, mais qui peinaient à éclore dans la durée sur une herbe de plus en plus rare. Sol mité, surface labourée, la «Corinne» sculptée se confondant de plus en plus avec ce fond de nature brunâtre à l’abandon.

Là où même la mauvaise herbe ne pousse plus augure mal de l’avenir. Le voici définitivement plombé. Ce lundi matin, le parc Galiffe s’est transformé en parking. Trois véhicules de service garés côte à côte. À midi, elles sont toujours là; à 14 h, une fourgonnette est venue s’ajouter à l’alignement sous les arbres. On ne voit plus le banc public et ses usagers, la statue en bronze semble comme perdue au milieu des carrosseries.

On savait déjà, on l’avait même écrit, que l’avenir du square était dans les mains bâtisseuses des CFF. La régie fédérale avait réservé la parcelle pour y installer l’une de ses bases arrière logistiques en lien avec la future construction de la gare souterraine de Cornavin.

Ce parking au pied des voies, occupé ce lundi par les protecteurs de chantiers ferroviaires, chargés d’assurer la sécurité des équipes engagées, préfigure sans doute la suite d’un déploiement technique qui obligera Corinne et ses admirateurs à changer définitivement de rive. C’est brutal comme métamorphose. Et pour tout dire assez agressif, malgré l’insolite de la chose vue. (TDG)