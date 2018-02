Le son annuel des sirènes: un concert gratuit dans l’indifférence générale

La voix de Didier Duployer, homme de radio accompli. Elle traverse les décennies sans se fatiguer, sans jamais nous lasser. Alors quand, ce mercredi à 13 h, à la fin des infos sur la RTS, elle nous annonce avec son élégance habituelle qu’«il ne faut pas paniquer», on sort dans la rue détendu et serein pour écouter le chant très helvétique des sirènes d’alarme, «comme chaque année le premier mercredi du mois de février».

Genève a sa chorale, 116 sirènes fixes, placées sous les ordres d’un chef à la baguette longue comme son acronyme: OCPAM, pour Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires. Langue de marbre et silence au bout du fil quand on se risque à demander, sans arrière-pensée, la fiche technique de cet exercice annuel.

Impossible de connaître le lieu où s’effectue le contrôle à distance ni saluer la petite main qui, depuis son poste de commandement, joue les démiurges alarmistes d’un simple clic de souris. Il faut des «autorisations nécessaires» pour se rendre dans ce réduit fortifié de la protection civile à Bernex, là où, pile à 13 h 30, se déclenchent ces vagues acoustiquement ondulantes qui appartiennent depuis toujours à notre patrimoine sonore, le même pour tous, villes et campagnes confondues.

Le localier se console en allant dehors tendre son oreille de trottoir. Sur la Rive droite, les sirènes sont en forme, arrosant les grands axes jusqu’à la gare. Pas de quoi dérouter l’attention des collégiens qui retournent à l’école. On sollicite l’avis de l’un d’eux. «Quoi?» Il n’a rien entendu. Son casque et sa musique embarquée le protègent de cette diffusion publique d’un autre âge. On insiste, il réplique d’un ferme: «Trip de vieux, je ne me sens pas concerné.»

Bon d’accord. Sur le trottoir en face, un employé de la voirie tire sa galère et réveille son imagination d’un coup de balai: «C’est la Corée du Nord qui nous attaque avec ses missiles», lance-t-il, hilare.

Changement de rive. Le concierge d’immeuble né dans les Pouilles souligne en souriant la suissitude la chose, «un son exclusif» qu’il n’a jamais entendu en Italie. «Moi, je trouve ça glauque, corrige un jeune locataire en enfourchant sa bécane. Le son de la guerre et de la mauvaise nouvelle.»

Pour être mauvaise, la nouvelle simulée ne déclenche pas une avalanche d’appels inquiets. Là où se traitent les vraies alarmes, beaucoup plus rarement les fallacieuses, c’est calme plat ce mercredi en début d’après-midi. Une seule appelante, à 13 h 32, à la centrale 118; elle pose sa question sans trembler et raccroche une fois l’information obtenue. Pas le début d’une panique à partager avec son voisinage.

Verdict de cette oreille baladeuse au ras du trottoir: l’alarme à la population n’est plus ce qu’elle était. Elle s’entraîne désormais dans l’indifférence générale. La consigne d’écouter la radio évoque davantage une brocante de transistors à piles. Du vintage rassembleur à l’échelle de tout un pays: c’est bien le seul de jour de l’année où Genève «sonne» comme Lausanne et Cologny comme Vitznau.

C’est peut-être aussi la dernière fois. À partir de cet automne, «de nouveaux médias apparaîtront pour alerter la population», l’alarme générale sera également diffusée sur l’application Alertswiss. Elle vibrera enfin dans la poche du garçon qui, ce mercredi, n’a pas vu passer les missiles coréens au-dessus de sa tête. (TDG)