Le service des étrangers tente d’éponger son retard

«J’ai attendu six heures que mon tour vienne. En repartant, je n’avais même pas tous les papiers en main.» Alors qu’il venait se procurer un visa pour des vacances, Hugo* a vécu une journée pour le moins compliquée face aux guichets de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Et il n’est pas seul: le secteur «étrangers» de ce service de l’État connaît des retards et des temps d’attente record à ses guichets. Une restructuration est encours pour améliorer le flux des demandes de plus en plus complexes. Des postes supplémentaires ont aussi été demandés.

Le service étrangers est le seul secteur de l’OCPM à souffrir de tels délais. Et selon plusieurs témoignages recueillis, ceux-ci sont conséquents. Un témoin nous raconte un périple de presque deux ans pour obtenir un permis C lors d’un changement de canton, par exemple. Sur place aussi, il faut s’armer de patience: un autre usager raconte ses quatre heures d’attente dans le but d’obtenir un visa pour un proche. «Et tous les guichets n’étaient pas ouverts», remarque ce Genevois. Certains débarquent à l’aube, bien avant l’ouverture, pour être sûrs de voir leur tour enfin arriver.

Aujourd’hui, le temps d’attente moyen sur place avoisine les 103 minutes, contre 137 pour le mois précédent. Des données qui peuvent évidemment changer en fonction de la complexité du cas, de la période, de l’heure ou du jour de la venue. Cette forte fréquentation s’explique: en venant au guichet, les personnes ont l’assurance d’obtenir la prestation sollicitée le même jour, si elles y ont droit.

Des dossiers incomplets

De combien de cas en souffrance parle-t-on? À mi-2019, le nombre de dossiers en cours s’élevait à environ 8 800 sur une moyenne de 140 000 demandes traitées. Les raisons de ces retards sont multiples. Certains cas nécessitent des pièces complémentaires: le nombre de dossiers rendus incomplets, en effet, augmente. Le service pointe aussi du doigt le recours de plus en plus fréquent à des procédures judiciaires, qui augmentent le temps d’instruction.

Mais ce n’est pas tout: depuis le début de l’année, de nouveaux retards ont émergé suite à des modifications de la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) entrées en vigueur en janvier 2019. Celles-ci demandent une analyse des dossiers plus en profondeur. «En outre, leur effet rétroactif influence le rythme d’instruction des demandes, qui doivent être accompagnées de justificatifs complémentaires», explique Nathalie Riem, porte-parole de l’OCPM. Ce nouveau droit fédéral touche d’autant plus le service des étrangers que ses collaborateurs doivent s’y former.

Ceux-ci sont-ils assez nombreux? Visiblement pas. Au 30 avril de cette année, le service étrangers comptait 78.7 postes (équivalents plein temps) et 3.5 auxiliaires. C’est à peine plus qu’en 2014, alors que la population du canton et les flux migratoires ont eux augmenté. Par ailleurs, le taux d’absentéisme (8,1% en 2018) est important. «L’OCPM manque d’effectifs pour faire face à la volumétrie actuelle des demandes et à la complexification des dossiers dans le secteur des étrangers, confirme Nathalie Riem. En conséquence, il a demandé des ressources supplémentaires dans le cadre du processus budgétaire.»

Pour remédier à cet embouteillage, l’office a également mis au concours quatre postes d’auxiliaires à durée déterminée pour traiter les demandes Papyrus (régularisation des sans-papiers). Et cet été, une action de rattrapage a été menée par le nouveau secteur Chancellerie, désormais point d’entrée des demandes des ressortissants étrangers. Conséququence: la masse des dossiers à traiter a baissé et est désormais conforme aux attentes de l’office pour les situations concernant l’UEet l’AELE.

Restructuration en marche

Une restructuration du service, lancée l’an dernier, est en route. Les dossiers, eux, sont progressivement gérés numériquement. Mais ces mesures n’ont pas encore livré leurs résultats, puisque «certains outils techniques destinés à faciliter le travail des collaborateurs» sont encore en cours de déploiement.

Arrivera-t-on à rattraper ce retard pointé du doigt depuis plusieurs années? Le service s’appuie sur un précédent: la réforme du processus de naturalisation, lancée en 2015. L’examen des demandes de naturalisation qui pouvait durer plus de deux ans se fait actuellement en moyenne en 14 mois.