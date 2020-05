Le saule malade des Lavandières a pris la forme d’un têtard

Il est passé chez le coiffeur avant tout le monde. Sa nouvelle coupe se voit de loin. De près, c’est encore plus spectaculaire. Le cheveu était long, certes, mais il a été drastiquement raccourci. Pour s’en rendre compte, il suffit de ralentir le pas sur le pont de la Coulouvrenière et de fixer du regard l’alignement de saules blancs (Salix alba) plantés le long de la promenade des Lavandières.

Le premier, qui était aussi le plus opulent avec ses interminables branches-lianes de vieux rasta contemplant le fleuve, affiche depuis quelques jours une calvitie étonnante. On peut désormais se saluer d’une rive à l’autre dans la trouée provoquée par les coups de ciseaux.

Nécroses importantes

De l’élagage dans les grandes largeurs. La nouvelle coupe a été réalisée sur place. Le motif n’est pas esthétique; on l’imagine sanitaire et on a raison. «L’arbre présentait en effet de grosses nécroses au niveau du tronc», explique Jean-Gabriel Brunet, adjoint de direction au Service des espaces verts (SEVE). Autrement dit, des signes de fragilité nécessitant une intervention radicale.

Doué pour la résilience

Sans pour autant devoir se résoudre à un abattage complet. Le saule est doué pour la résilience. «Son essence supporte les tailles sévères qui permettent de donner naissance à de jeunes pousses au développement rapide», précise, confiant, M. Brunet. «D’ici à l’automne, il va exploser.»

On le croit sur parole, même si cet arbre n’est pas le sien. Ses équipes d’entretien s’occupent de la promenade en question, les arbres au port retombant sont propriété de l’Etat. Le Canton a bien sûr donné son accord pour intervenir sur l’aîné de la rangée qui vieillissait mal.

Du chat au têtard

A noter que cette silhouette simplifiée porte un nom. Si les platanes élagués ont des têtes de chat, les saules dont on rabat l’ensemble des charpentières autour du tronc ont, eux, des têtes de têtard.

Le nom de la coupe ne vient pas forcément à l’esprit quand on la découvre: ce Salix tondu de près, privé pour un temps de ses rameaux flexibles, est ainsi appelé, par contraction, un saule têtard.

On oublie sa réputation de pleureur, on salue l’espace vital diversifié offert par ce tronc manchot. Il y a là de la nourriture pour un millier d’insectes, des niches pour les oiseaux et des cavités pour les chauve-souris.

Un biotope bien enraciné. A ses pieds, des travailleurs à l’année, des contemplatifs par beau temps et des familles apéritives recomposées quand ouvre la buvette des Lavandières. C’était dans la vie d’avant. Les oiseaux peuvent venir nicher sans crainte. Ils ne seront pas dérangés.