Le «sabreur fou» soigné en milieu fermé

Le quinquagénaire surnommé «le sabreur fou» par les habitants du quai du Seujet sera soigné dans un établissement fermé de type Curabilis, a décidé mardi le Tribunal correctionnel. Il a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves. Persuadé que son concierge le surveillait, il l’avait poignardé en février 2017. Sa peine d’un an de prison ferme est suspendue au profit de la mesure médicale. Selon l’expert psychiatre, le prévenu souffre d’un grave trouble mental, sa responsabilité pénale est fortement diminuée et le risque de récidive important.

Le concierge victime de l’agression recevra 7000 francs de tort moral. Les juges considèrent que ses déclarations sont «cohérentes et crédibles». Il a donné, dans son récit, des détails qui ne trompent pas. Comme le fait que l’haleine de l’accusé sentait le cannabis. Il a expliqué avoir tenté de se défendre avec son spray au poivre sans y parvenir. «Il n’en a pas rajouté», notent les magistrats. La blessure au thorax lui a laissé une cicatrice «à vie» de dix centimètres qui le gêne toujours. Et son état psychique depuis les faits n’est pas brillant. Il souffre de crises d’angoisse et d’insomnies.

Le tribunal n’a pas été convaincu par la version du «sabreur fou», lequel affirmait qu’il avait utilisé son couteau seulement pour se défendre. Le coup de couteau n’était pas une réaction à une attaque imminente. «La crédibilité du prévenu est amoindrie car ses déclarations ont fluctué.» La victime se trouvait à plus d’un mètre de lui, son spray était déjà tombé au sol, si l’accusé le craignait il pouvait tout simplement prendre la fuite.

«Né un couteau à la main»

Certes, malgré la taille de la blessure – 10 cm – celle-ci doit être qualifiée de lésion corporelle simple parce que la vie du plaignant n’a pas été mise en danger. Sur ce point, le tribunal rejoint la plaidoirie de Me Claudio Fedele, avocat du quinquagénaire. Mais en effectuant un tel geste, poursuivent les juges, juste sous la poitrine, dans une région où se trouvent des organes vitaux, dont le cœur, il a pris le risque de mettre la vie du concierge en danger et de lui causer des lésions graves.

D’autant plus que le prévenu s’y connaît en couteaux. Il a lui-même dit en cours de procédure qu’il était né «un couteau à la main» et il en avait 224 lorsqu’il habitait chez sa mère. Il sera donc reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves.

«Un encadrement strict»

Pour le tribunal, la faute de cet homme est importante, il s’en est pris «gratuitement» au plaignant et l’a ensuite accusé faussement afin de diminuer la portée de son geste. Ses mobiles sont futiles. Sa prise de conscience nulle. «Il n’a montré aucune empathie et n’a présenté aucune excuse.»

Son trouble mental et sa responsabilité pénale fortement restreinte sont pris en compte, de même que ses nombreux antécédents. Pour les juges, «une mesure thérapeutique en milieu fermé s’impose». Lors de sa dernière condamnation avec sursis, il n’a en effet pas respecté les règles de conduite imposées par la justice: «Il a besoin d’un encadrement strict.» En dehors du tort moral de 7000 francs pour la victime, il est condamné à payer les 15 000 francs de frais de procédure. Son avocat, Me Fedele, va faire appel. (TDG)