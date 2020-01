Le roman dont les lecteurs sont aussi les auteurs

On connaissait les «livres dont vous êtes le héros», voici qu’arrive le livre dont vous êtes l’auteur. Depuis fin novembre, chacun peut apporter sa contribution au roman participatif «Livre comme l’air», en déterminant chaque semaine la suite de l’histoire.

Initiateur du projet, le Genevois Cédric Tonoli publie un chapitre tous les mercredis sur internet, à la manière des romans jadis diffusés en feuilleton dans les journaux. À la fin de l’épisode, plusieurs options s’offrent aux lecteurs, qui sont appelés à voter. En fonction de ce choix, Cédric Tonoli rédige le chapitre suivant.

«Je me laisse surprendre au fur et à mesure que j’écris l’histoire»

À la fin du dernier épisode, l’auteur pose ainsi la question «Que va faire Joseph Poisson? Porter plainte pour agression, se faire soigner le nez ou allumer une cigarette pour faire le point?» Joseph Poisson est le héros du roman. En fait, plutôt un anti-héros, écrivain raté et journaliste à la rubrique des chiens écrasés, qui rêve de gagner un maximum d’argent en travaillant un minimum. L’intrigue débute quand un suicide se produit sous son nez.

Cédric Tonoli, lui-même ancien journaliste ayant gagné des prix littéraires et publié des nouvelles, raconte les péripéties du personnage dans un style léger et plein d’humour. «J’ai bien des idées sur des suites possibles en fonction des choix proposés, mais pas de trame prédéfinie, confie-t-il. Je me laisse surprendre au fur et à mesure que j’écris, et du coup, les lecteurs sont aussi surpris.» Ces derniers peuvent aussi faire des suggestions. «On m’a fait remarquer que l’histoire manquait de personnages féminins, je vais donc en introduire.» Le site internet comptabilise déjà 1800 visites, et près de 300 personnes suivent sa page Facebook. Cédric Tonoli a parlé avec un éditeur en vue d’une éventuelle publication, mais son but est avant tout de faire vivre le projet sur le web.

«Livre comme l’air», à lire sur le site www.votre-histoire.ch