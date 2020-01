Le rôle ingrat échu aux communes genevoises

Que peuvent décider concrètement les mairies?

Un certain nombre de tâches relèvent directement de compétences communales. Si les mairies doivent respecter les normes cantonales, elles jouissent, dans ces domaines d’action, d’une marge de manœuvre appréciable. Aperçu.

- Culture: soutien à la création, subventionnement des institutions culturelles, bibliothèques municipales

- Sport: soutien aux équipes d’élite, associations sportives, infrastructures pour le public et l’élite

- Gestion du domaine public communal: construction et entretien des routes, places, parcs et cimetières

- Construction et gestion des bâtiments publics communaux: mairies, salles communales, maisons de quartier, crèches et jardins d’enfants, écoles primaires et locaux parascolaires, équipements culturels et sportifs

- Financement des crèches

et des jardins d’enfants

- Financement de l’accueil parascolaire

- Financement des aides sociales ponctuelles

- Construction et location

de logements sociaux

- Personnes âgées: activités récréatives, lutte contre l’isolement, soutien dans

les tâches de la vie quotidienne, information sur les prestations existantes

- Défense incendie

et protection civile

- Sécurité de proximité (agents de la police municipale)

- Collecte et élimination

des déchets

- État civil

- Organisation de fêtes

et manifestations publiques: promotions, 1er Août, Fête de la musique

- Soutien à l’aide au développement.

- Urbanisme: plans directeurs communaux, plans d’utilisation des sols, préavis sur les modifications de zone, préavis sur les plans localisés de quartier et plans de sites, accord pour des dérogations en zone villas, préavis sur les autorisations de construire

- Taxe professionnelle communale et fixation

des impôts communaux

Dès 2021, les communes pourront prendre des mesures de gestion du trafic sur certaines routes communales.



C.G.