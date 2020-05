Le retour en classe inquiète des enseignants du Cycle

Le retour à l’école inquiète des parents mais aussi des enseignants. Les professeurs de trois cycles d’orientation - Bois-Caran, La Gradelle et Sécheron - ont ainsi écrit au Département de l’instruction publique (DIP) en fin de semaine dernière, a appris la RTS, suivis par des collègues du Foron et du Renard. Ils craignent pour la santé des élèves, celle de leurs parents et celle du personnel et demandent des garanties pour que le retour à l'école le 11 mai se fasse dans de bonnes conditions. Une réunion a eu lieu lundi entre le DIP et les représentants du personnel. Par ailleurs, relève encore la RTS, une lettre anonyme appelant les professeurs à ne pas venir enseigner le 11 mai circule dans certaines écoles. Questions à Julien Nicolet, membre du bureau de la Fédération des associations de maîtres du Cycle (FAMCO).

Quelles garanties attendez-vous pour la reprise et les avez-vous obtenues?

Les collègues vulnérables ou ceux qui vivent avec des personnes vulnérables n’ont pas l’obligation de venir enseigner, et c’était l’exigence la plus importante. De plus, si une direction ne parvient pas à respecter les protocoles sanitaires, par exemple s’il n’y a pas de solution hydroalcoolique proposée en suffisance, nous avons obtenu l’assurance que cet établissement ne rouvrirait pas. D’autres points en revanche nous ont moins convaincus. On a l’impression que le DIP n’envisage pas que l’épidémie puisse reprendre. Le DIP nous a clairement dit qu’il n’avait pas de plan en cas de deuxième vague, il semble se reposer sur l’OFSP et le médecin cantonal, ce n’est pas complètement rassurant.

Des enseignants demandent à pouvoir porter des masques. En faut-il à disposition dans les écoles?

La relation avec l’élève passe aussi par la gestuelle faciale et le masque peut être très anxiogène, voilà pourquoi la FAMCO n’est pas convaincue par le port du masque. Mais nous comprenons que certains collègues souhaitent le porter, ces derniers jours le climat d’anxiété est devenu important. Le port du masque ne sera pas interdit mais il n’est pas imposé non plus. Il y aura des masques dans les écoles mais ils seront réservés à ceux, personnel comme élèves, qui présentent des symptômes du Covid-19, ils ne seront pas en libre service. C’est cohérent puisque le port n’est pas imposé.

La santé des maîtres est-elle mise en jeu?

Je reste persuadé que la reprise de l’école est souhaitable. L’enseignement à distance ne fonctionne pas bien et de nombreux élèves, souvent ceux qui étaient déjà en difficultés, ont décroché. Une reprise doit se faire si la situation sanitaire le permet et nos autorités compétentes en la matière disent que c’est le cas. A condition, encore une fois, d’avoir l’assurance que les personnes vulnérables et celles qui côtoient des proches qui le sont puissent être exemptés d’enseignement en présentiel.

Un appel à la désobéissance civile circule. Vous attendez-vous à de l’absentéisme lundi?

J’ai l'impression que ceux qui ne veulent/peuvent pas enseigner se signaleront en amont et que de nombreux collègues sont conscients du rôle important de l’école même si la situation va être compliquée. L’une des questions en suspens est de savoir si les médecins sont bien au fait qu’il faut délivrer les certificats médicaux également aux maîtres proches de personnes vulnérables. J’espère qu’il n’y aura pas de blocage.

Les protocoles de protection sont très lourds. A quoi va ressembler la rentrée dans votre établissement, à Drize?

L'ambiance générale risque d'être assez lourde. Comme partout, les horaires sont échelonnés et les élèves viennent en demi-groupes, certains durant les 4 heures du matin, d’autres durant les 3 heures de l’après-midi (ndlr: une reprise complète est prévue d'ici au 8 juin, avec une évaluation régulière de la situation). On conseille aux profs de venir dix minutes avant pour aérer et laisser la porte ouverte afin d’éviter les contacts sur la poignée. Les élèves se désinfectent les mains en entrant. Ils restent dans la même salle à la même place pour éviter les mouvements, c’est l’enseignant qui se déplace d’un cours à l’autre. Des bureaux vides sont placés en ligne pour créer un barrage de tables, une délimitation physique entre l’espace des élèves et du professeur. La salle des maîtres doit être uniquement un lieu de passage, des salles libres et l’aula pourront servir de salles de pause ou de travail, avec un nombre maximum de personnes.

Quid des récréations, n’est-ce pas utopique de faire respecter les distances sociales?

Les modalités d’organisation varient car c’est du ressort des directions d’établissements, en fonction des configuration des préaux notamment. Certaines envisagent de supprimer les pauses, sachant que les élèves n’ont que quatre heures de cours au maximum, et de libérer certaines classes plus tôt pour éviter les rassemblements. Certains préaux seront divisés entre volées. Quoi qu'il en soit, il faut admettre qu'il sera impossible de faire appliquer les règles générales de distance et d'attroupements lors des pauses.

L’année scolaire est validée. Comment faire pour que les élèves travaillent et à quoi bon les faire revenir en classe?

C’est la grande inconnue… On ne sait pas dans quelles dispositions ils vont revenir. Et le cadre sanitaire rigoureux ne va pas être facile à faire respecter. On ne sait pas jusqu’où tolérer l’indiscipline, notamment en regard du protocole sanitaire, il va falloir s'entendre pour placer et ajuster les limites. On peut aussi redouter que certains élèves peinent à retrouver leur motivation, mais, pour la plupart, le contact avec les enseignants, les camarades, le retour dans les bâtiments scolaires va les remobiliser, les aider à retrouver un rythme, à faire le points sur les rattrapages nécessaires en vue de l'année suivante. Il ne faut pas minimiser ces six semaines de cours, même à mi-temps et se rappeler que si on avait dû ne reprendre les cours qu'en septembre, certains élèves, certaines familles seraient restés hors champ pendant plus de cinq mois, ce qui aurait pu être désastreux...