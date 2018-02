Le retard du tram 15 freine les Cherpines

Le prolongement du tram 15 des Palettes à la zone industrielle de Plan-les-Ouates (Ziplo) prend du retard. Les travaux ne démarreront pas au début de 2018 comme prévu mais en 2019 et dureront deux ans, a annoncé le Canton aux communes concernées. Alors que l’État s’est formellement engagé à livrer le futur tram avant l’emménagement des premiers habitants aux Cherpines, Plan-les-Ouates prévient déjà qu’elle «utilisera tous les moyens à sa disposition» pour retarder la construction des immeubles si les clauses du contrat ne sont pas respectées. Les 200 premiers logements étant attendus pour 2021, la marge pour un nouveau délai sans conséquence sur le développement de ce futur quartier voué à accueillir plus de 10 000 habitants se réduit comme peau de chagrin.

254 oppositions

Luc Barthassat, conseiller d’État chargé des Transports, explique ce retard par le nombre important d’oppositions enregistrées lors de la mise à l’enquête publique de l’entier du projet, soit le prolongement de la ligne jusqu’à la gare de Saint-Julien. L’Office fédéral des transports (OFT) en a reçu pas moins de 254. «C’est pas mal, mais le chiffre en soi n’est pas très parlant, nuance Florence Pictet, porte-parole de l’Office fédéral des transports. Certains projets suscitent beaucoup d’oppositions qui sont finalement relativement faciles à lever; d’autres en reçoivent à peine une dizaine qui nécessite des mois de négociations pour arriver à un compromis.»

Quelle est la nature des objections au prolongement de la ligne 15? «Un peu de tout, déplore le magistrat. Des riverains qui ne veulent pas céder trois mètres de leur jardin ou sont contre la fermeture d’un chemin, les communes qui souhaitent avoir des informations complémentaires… De toute façon, Genève est le canton des recours. Cela nous fait perdre énormément de temps.»

Un an après la consultation publique, aucune des 254 oppositions n’a encore été levée. Luc Barthassat précise que ses représentants finissent maintenant de rencontrer tous les auteurs des courriers. Sont-ils parvenus à des arrangements? «La phase de négociations s’ouvrira d’ici à l’été», répond Thomas Putallaz, porte-parole du magistrat. «Pour le tram de Bernex, il nous a fallu trois ans pour lever toutes les oppositions», souligne le conseiller d’État.

«Mauvaise anticipation»

Dans ce cas, n’était-il pas trop ambitieux de tabler sur un début des travaux seulement un an après la mise à l’enquête du projet? «Cela a été planifié bien avant moi», se défend le démocrate-chrétien. La date de 2019 semble elle aussi audacieuse au vu de l’avancement du projet. «Il faut bien être optimiste», rétorque Luc Barthassat. L’optimisme du ministre des Transports ne convainc guère le maire de Plan-les-Ouates, Thierry Durand, qui fait une autre lecture de la situation. Pour lui, le conseiller d’État a mal anticipé les enjeux de la consultation publique, étape décisive dans l’avancée du projet. «Ces dernières années, nous n’avons cessé de dire aux représentants de l’État d’entamer des discussions avec les riverains et les propriétaires fonciers pour prévenir les oppositions, ils nous ont dit qu’ils avaient l’habitude de ce genre de situation et qu’ils savaient faire. Manifestement, pas tant que ça», fustige Thierry Durand.

Au printemps 2017, lorsqu’elles ont accepté la densification du futur quartier imposée par le Canton, les communes de Plan-les-Ouates et de Confignon ont exigé «une concomitance stricte entre toute nouvelle construction et les infrastructures et mesures de mobilité». Une convention entre les deux parties a ainsi été signée en novembre. Elle acte notamment que le tram circulera sur la route de Base à l’arrivée des premiers habitants aux Cherpines. Le maire de Plan-les-Ouates s’autorisera sur la base de ce document à «faire traîner» les demandes d’autorisation de construire au cas où la ligne ne serait pas mise en service dans les temps.

Si Confignon n’est pas concernée par l’urbanisation de ce premier périmètre, le magistrat chargé de l’Aménagement, Dinh Manh Uong, soutient la position de Thierry Durand: «Nous ne pouvons pas développer un quartier de la taille des Cherpines sans les moyens de mobilité nécessaires», insiste-t-il. Thierry Durand ajoute: «On sait en outre que les habitants prennent leurs habitudes en matière de mobilité au moment où ils emménagent et qu’il s’avère très difficile de les faire changer par la suite.»

Les Cherpines ne sont pas le seul quartier à faire les frais du retard des infrastructures de mobilité. Plusieurs projets sont actuellement freinés dans les communes en raison du sous-développement des transports publics (lire ci-dessous). Cette situation inquiète Antonio Hodgers, conseiller d’État chargé de l’Aménagement: «Il faut impérativement que l’État parvienne à remplir ses engagements en matière de transports. Sans quoi, on est en train de planifier les bouchons de demain.»

Lassé d’attendre, le Grand-Saconnex claque la porte

Près de l’autre extrémité de la ligne 15, le Grand-Saconnex désespère aussi de voir le tram arriver. La Commune a écrit le 22 janvier aux conseillers d’État Antonio Hodgers et Luc Barthassat une lettre cinglante. Elle suspend pour un an sa participation aux travaux sur les projets urbanistiques sur son territoire. Elle cite en particulier les secteurs de la Susette (900 logements et 1200 emplois prévus près de Palexpo), des Marronniers (300 logements) et du Pré-du-Stand (qui doit accueillir 4500 emplois et le centre de formation du Servette FC). Magistrat chargé des Transports, le signataire de la lettre, Jean-Marc Comte, est inquiet au vu des charges de trafic sillonnant sa commune et de la construction rapide d’un secteur où les projets fourmillent et sortent de terre, une tendance qui se manifeste aussi en France, à Ferney-Voltaire. «La règle devrait être de faire coïncider le développement urbain avec les infrastructures de mobilité, mais on voit que cela ne fonctionne pas, explique-t-il. Notre commune fait figure de parent pauvre et affronte une situation chaotique.» Ne craint-il pas que l’État passe outre si la Commune quitte les discussions? «L’État peut certes continuer à avancer seul, mais il le fera au risque de ne pas remporter l’adhésion de la Commune quand celle-ci se prononcera sur un préavis.»

Au début des années 2000, la prolongation de la ligne de tram, de la place des Nations le long de la route de Ferney, semblait prioritaire parmi les extensions envisagées du réseau. Mais le Grand Conseil a inscrit en 2004 dans la loi une séquence que sa majorité (de droite, sans le PDC) a confirmée en 2017 malgré les plaintes saconnésiennes: le tram du Grand-Saconnex ne pourra être construit que lorsque la route des Nations aura été bâtie. Or le chantier de cet évitement souterrain du Grand-Saconnex n’a débuté qu’en octobre et ce n’est qu’en 2022 que pourra démarrer celui du tram.

Cause du coup de sang saconnésien, la Confédération a annoncé le 17 janvier qu’elle ne retenait pour l’heure pas ce tram à 124 millions de francs parmi les projets prioritaires pour bénéficier d’un cofinancement fédéral dans le cadre de la troisième génération de projets d’agglomération. «L’analyse de Berne a sans doute été la même qu’en 2014, lors du deuxième projet d’agglomération, à savoir que ce projet présente une grande utilité, mais qu’il n’est pas suffisamment prêt, commente Jean-Marc Comte. Ce n’est par exemple que cet automne qu’ont démarré les discussions sur un cahier des charges de ce tram.» L’intuition de l’élu démocrate-chrétien est corroborée par les déclarations de la ministre suisse des Transports mardi à Léman Bleu: «Vous devez avoir des avant-projets qui sont mûrs, qui sont décidés, a dit Doris Leuthard. Et là, votre planification, la résistance parfois contre les projets, ça joue un rôle…» Marc Moulin (TDG)