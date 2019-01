Le restaurant de la plage est attribué au Cheval Blanc

Aymon Choisy porte bien son nom. L’exploitant du restaurant «Le Cheval Blanc» à Carouge a remporté l’appel à candidatures pour l’exploitation et la gestion du futur établissement de la Plage publique des Eaux-Vives. Il s’est distingué parmi les douze offres reçues par la Centrale commune d’achats. Son contrat court pour dix ans.

Bonne nouvelle: il y aura déjà à boire et à manger dès cet été, depuis des structures mobiles. «Le projet est encore en construction, explique celui qui a aussi dirigé le Moulin à Danses à la rue du Stand. Il est très difficile d’envisager la fréquentation, alors je vais arriver avec des vélos cargo/triporteur, je ne sais pas encore exactement combien.»

C’est à l’été 2020 que le projet prendra corps, avec une salle intérieure de 100 m2 avec service à table, et une terrasse de 200 m2 dont le fonctionnement est encore à définir. Un kiosque servira de point de vente à l’emporter.

Que pourra-t-on consommer? Des tapas et des bières artisanales comme au Cheval Blanc? «Je ne fais que des fondues… Je plaisante! À l’emporter, il y aura des salades, des bowls, des sandwiches, des choses faciles à manger. Sur place, j’aimerais un esprit brasserie très populaire, avec un super rapport qualité-prix pour que tout le monde soit satisfait. Ce sera une cuisine du marché, simple, superfraîche, pour mettre en avant le produit.» Aymon Choisy promet cinq plats du jour chaque midi (qui resteraient une semaine entière au menu) et une carte qui change régulièrement le soir.

Restaurant de plage ne signifie pas restaurant d’été: le professionnel est ambitieux et vise une ouverture 365 jours par an, de 9 h à minuit. «On essaie le tour complet, et on fera le point après une année pour déterminer si certaines dates ne fonctionnent pas.»

Le personnel comptera une quinzaine de personnes fixes, mais l’effectif fluctuera en fonction des saisons, notamment en faisant appel à des extras en fonction de la météo.

Aymon Choisy étudie encore plusieurs pistes sur le type de prestations. «Personnellement, je n’aime pas faire la queue. Il y a plein de systèmes numériques pour l’éviter. Par exemple, un serveur peut venir prendre la commande à table et l’encaisser, et le client est prévenu quand sa commande est prête et va la chercher. L’idée est que les gens attendent le moins possible.»

Enfin, pour le nom de l’établissement, le suspense était insoutenable. «Après de grandes discussions, ça va s’appeler Le Restaurant de la Plage.»

En attendant, Aymon Choisy ouvre ces prochains jours une torréfaction de café artisanal, l’«Horace Café», dans le nouvel immeuble de l’écoquartier de la Jonction, avec son associé Guillaume Chabry, du bar Le Fix.

(TDG)