Le reggae réunit 27 000 fêtards à Plan-les-Ouates

«C’était blindé de chez blindé! Je n’avais jamais vu la butte aussi remplie», raconte Valérie, une inconditionnelle du festival de Plein-les-Watts, dédié depuis treize ans au reggae.

Nous soulignions dans notre édition de jeudi que cette manifestation avait le vent en poupe. À juste titre. Le plus grand festival suisse de reggae a battu tous les records d’affluence avec 27 000 spectateurs de jeudi à samedi. Soit «4000 de plus que l’an dernier», se réjouit son directeur général, Nicolas Clémence. Au-delà de cette satisfaction générale, l’affiche de samedi a fait carton plein. «Illuminé par le légendaire Jamaïquain Don Carlos, le festival a battu son record sur une soirée, passant le cap des 10 000 personnes» ajoute le directeur.

File d'attente

Un succès qui n’a pas été sans conséquences. «J’ai dû patienter une demi-heure avant de pouvoir accéder à la manifestation», relève, avec compréhension, Valérie. «On a assisté à une arrivée massive entre 21 h et 23 h, la file d’attente à l’entrée a mesuré jusqu’à 150 mètres», précise le comité d’organisation, qui remercie les festivaliers pour leur patience et leur bonne humeur pendant ces moments d’attente.

350 bénévoles

Avec trois scènes dont une dédiée aux sound systems (DJ), le festival a été marqué par les concerts de Morgan Heritage (USA), Jah Mason (Jam.), Turbulence (Jam.), Natty Jean (Fr.) et Treesha & The Evolution Band (All.), mais aussi le coup de cœur du festival, le groupe The Sunvizors (Fr.), qui a tenu toutes ses promesses. Ce n’est pourtant pas ce style musical qui attire, chaque année, Valérie sur la butte de Plan-les-Ouates. Comme bien d’autres, c’est d’abord l’ambiance: «On croise des gens de tous les âges, des familles avec des poussettes. Je suis certaine d’y rencontrer la plupart de mes amis.» Un public majoritairement riverain, bien accompagné par 350 bénévoles.

Rendez-vous le 13 août 2020 pour le 14e Plein-les-Watts.