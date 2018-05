Le refus de l’État de scolariser des frontaliers était illégal

À la mi-février, tollé de l’autre côté de la frontière: le Conseil d’État vient de modifier le règlement de l’enseignement primaire. Il durcit l’accès aux écoles genevoises pour les élèves domiciliés hors du canton. Sur les 443 demandes de dérogation déposées, 141 familles se sont vu refuser une scolarisation à Genève. Certaines ont recouru auprès de la Chambre administrative, et celle-ci vient de leur donner raison: dans un arrêt, elle déclare que l’État a bafoué le principe d’égalité de traitement et annule donc ses décisions.

Pas tous à la même enseigne

Le règlement modifié stipulait que pour cette rentrée, l’École obligatoire (primaire et Cycle) accueillerait seulement les élèves frontaliers qui fréquentent déjà l’École genevoise et dont l’un des parents travaille et paie ses impôts à Genève, cela «dans la limite des places disponibles». Rien de nouveau légalement mais en pratique, l’alinéa des places à disposition sera désormais appliqué à la lettre. Dès la rentrée 2019, l’École n’acceptera en revanche plus aucun nouvel enfant frontalier, à moins qu’il y ait déjà commencé sa scolarité ou qu’un membre de sa fratrie y soit scolarisé.

Dans son arrêt, la justice genevoise motive l’annulation de cette modification en soutenant que l’État a bafoué le principe d’égalité de traitement. Les demandes d’admission de familles frontalières, déposées en janvier, tombaient sous le coup de la pratique alors en vigueur. Qui était d’accepter tous les élèves remplissant les exigences scolaires, sans appliquer ce critère de la limite de places disponibles, rapporte l’arrêt. «Le Département de l’instruction publique (DIP) a donné une réponse favorable aux premières demandes et a interrompu abruptement le processus pour celles présentées plus tard et leur a donné une réponse négative sans autre examen, en invoquant pour la première fois l’absence de places disponibles.»

Le DIP prié de revoir sa copie

La Chambre relève également que jusqu’alors, le DIP avait pour habitude de demander au Grand Conseil un crédit supplémentaire pour lui permettre de financer l’écart positif par rapport aux projections d’effectifs. Or, cette fois-ci, «le département a choisi de renoncer à demander les ressources nécessaires au financement de la création de places supplémentaires», pointe la Chambre.

Enfin, le Conseil d’État aurait dû accompagner «un tel changement administratif» d’une information aux familles. Au vu de tout ce qui précède, les verdicts «querellés» seront annulés et la justice retourne le dossier au DIP «pour de nouvelles décisions conformes à la pratique telle qu’en vigueur avant la modification du règlement».

Seconde chance pour 141 cas

Avec cette décision, les 141 familles privées d’école genevoise pourraient donc potentiellement voir leur dossier accepté… L’avocat genevois Romain Jordan encourage d’ailleurs les parents concernés «à interpeller le département en formulant une nouvelle demande, en se prévalant de l’évolution des circonstances». À la mi-avril, l’avocat avait été mandaté par le maire de Saint-Julien, Antoine Vielliard, et avait déjà dénoncé l’illégalité de la nouvelle procédure dans un avis de droit. Il soutient notamment que ces restrictions sont contraires à l’accord sur la libre circulation des personnes, «qui proscrit toute discrimination, y compris dans le domaine scolaire, à la condition qu’un lien réel d’intégration dans le pays d’accueil ou d’emploi soit démontré».

Sur ce point, la Chambre ne s’est pas prononcée. Elle se limite à indiquer que la question de la portée du règlement modifié en regard du droit constitutionnel à un enseignement de base demeure «indécise». Ce qui laisse donc ouvert la question de la conformité au droit constitutionnel et aux accords bilatéraux des décisions du département, souligne Me Romain Jordan. «Cela implique que l’année prochaine, la question se posera à nouveau…» (TDG)