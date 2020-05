Le rapport secret de la Ville pourra être dévoilé

Un rapport tenu secret en Ville de Genève fait parler de lui depuis plusieurs mois. Après une bataille juridique, l’audit du contrôle financier sur les frais professionnels des employés municipaux, gardé confidentiel par le Conseil administratif, sera finalement rendu public. Le recours de Me Vincent Latapie, avocat et président du PLR Ville, qui souhaite avoir accès au document, a été partiellement accepté.

Ce rapport a été transmis à l’interne de la Ville en novembre 2018, avant de transpirer dans la presse et d’engendrer le dépôt d’une plainte pénale. Il fait mention de nombreuses dépenses non-conformes de la part des fonctionnaires municipaux et de contrôles lacunaires. Depuis, la «Tribune de Genève» puis le PLR Ville ont chacun essayé d’avoir accès à l’entier du document via une demande LIPAD (Loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles).

Après l’échec d’une première médiation, le préposé cantonal à la protection des données a donné sa recommandation en novembre 2019: le document, selon lui, est désormais public. Mais cela ne change rien: la Ville refuse toujours d’en donner l’accès. Le recours est alors lancé.

Me Latapie vient de recevoir la décision de justice. La Cour administrative de la Chambre de justice accepte son recours, partiellement néanmoins: les noms des collaborateurs devront être caviardés. Pour l’instance, la publication dudit rapport, une fois cette précaution prise, ne permettra pas de les reconnaître.

Les autres arguments de l’Exécutif sont balayés. Celle-ci estimait notamment que l’enquête pénale ouverte contre Simon Brandt, soupçonné d’avoir transmis le document à la presse, pourrait être entravée. Ce n’est pas l’avis de la Chambre, qui juge que le lien entre les deux procédures est «ténu». La confidentialité des rapports d’audit n’est pas non plus systématique, relate l’instance.

Le recourant, lui, est satisfait d’une décision «qui arrive tard, néanmoins, regrette Me Latapie. Les électeurs auraient peut-être aimé connaître le contenu de ce rapport avant de faire leur choix.» Le responsable se «désole également du refus répété de la Ville de Genève de transmettre ce rapport. Je suis convaincu depuis le début qu’il est public, comme l’a démontré le préposé.»

La Ville a trente jours pour décider si elle fera recours au Tribunal fédéral.