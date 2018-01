Le quartier de Saint-Jean pleure son impératrice

«C’était une figure du quartier de Saint-Jean. D’origine suisse allemande, elle avait un fort sens civique», relève le conseiller national Manuel Tornare, très peiné par le décès soudain de Jacqueline Meng (82 ans).

Ensemble, il y une petite vingtaine d’années, ils s’étaient dépensés sans compter pour préserver l’office postal de la rue du Beulet. Séduit par cette petite dame énergique au grand cœur, l’élu socialiste, alors maire de Genève, l’avait baptisée «l’impératrice de Saint-Jean». À l’époque, cette combattante du bitume à l’autorité naturelle avait, il est vrai, su mobiliser tout un quartier dans son sillage.

Précieux fonds Zell

«Toujours à l’écoute, disponible, dévouée, elle était adulée par les habitants», note le politicien, resté en contact avec cette femme indépendante. A coups d’actions diverses, d’assemblées citoyennes et d’une pétition dotée de plus de 2000 signatures, la mobilisation avait fini par faire plier le géant jaune. Et le conseiller fédéral Moritz Leuenberger, venu sur place en décembre 1999 et qualifiant cette affaire «de l’ordre d’une tempête dans un verre d’eau». La négociation d’un compromis, dans la foulée de ce déplacement, avait aussi pesé dans le résultat. «La Poste jugeait les locaux du Beulet trop grands, se souvient Manuel Tornare. On les a divisés en deux: une partie pour les activités postales, l’autre pour permettre aux aînés de s’initier à l’informatique.» Comme la poste, cet espace est toujours en fonction. Il est financé par la Ville de Genève grâce au fonds Emma Louise Zell, du nom d’une danseuse juive de Berlin… arrivée sans un sou à Genève en 1936 pour échapper aux nazis. Ayant fait fortune dans sa ville d’accueil, elle a souhaité lui rendre la monnaie de sa pièce.

«Une amie de 35 ans»

Pour le plus grand bonheur de Jacqueline Meng. «C’était une amie de 35 ans. La pauvre! C’est allé si vite, se désole Danièle Chiavaroli, qui habite le quartier. À la fin, elle n’allait pas bien du tout et ne se levait plus. Mais cette tête de mule ne voulait rien entendre. Pas question de s’apitoyer sur son sort et encore moins de lui parler de médecins… Veuve et sans famille, elle s’est toujours débrouillée toute seule.» Danièle Chiavaroli et un voisin ont bien fini par appeler une ambulance. En vain: «Son cancer du foie était trop avancé.» Et Saint-Jean pleure sa pasionaria. «Notre poste n’est que l’élément déclencheur. Elle est le symbole d’un enjeu bien plus important: la défense de notre tissu social», argumentait Jacqueline Meng, au temps de sa splendeur médiatique. (TDG)