Le quai des Bergues était ce samedi celui des piétons militants

Quand la rive droite descend dans la rue, la rive gauche dépêche également du monde. On a ainsi vu ce samedi après-midi, sous le soleil, l’hypercentre faire jonction avec le quartier populaire de Saint-Gervais. Où? Sur le pavé du quai le plus discuté et rassembleur du moment: celui, bien sûr, des Bergues.

Du monde, oui, jusqu’à 400 personnes au plus fort du rassemblement, sans voitures et, pour tout dire, contre elles. Le Collectif d’habitants pour la mobilité à Saint-Gervais, des trentenaires motivés, jeunes parents convaincus que l’avenir de tous, dans une ville « vivante et vivable », passe d’abord par la piétonnisation de ce front magnifiquement restauré qui regarde la rade.

Mais pas que. La proche rue des Etuves, d’autres axes encore, devraient eux aussi adopter la mobilité douce au ras du bitume, et ne plus avoir à «subir la circulation kafkaïenne et tendue qui défigure le centre-ville de Genève».

Les orateurs du jour sont d’abord des oratrices. L’extrémité du pont de la Machine leur sert d’estrade. On les entend de loin, on les applaudit de près. Rangs serrés, banderoles explicites: on salue l’écrivain local Jean-Jacques Rousseau, en l’informant que «Les promeneurs sont de retour», que «La nature battra les voitures» et que «Oui aux tricycles, non aux 4X4».

Les 4x4 sont déroutés vers la gare Cornavin le temps de la manifestation. Deux petites heures de simulation pédestre, de locomotion non-motorisée, car, dans les faits, le quai est toujours au régime «zone de rencontre», une solution hybride à la dangerosité avérée. L’annonce avant Noël, par la Ville et le Canton, d’une mise à l’essai entièrement piétonne n’est pas encore effective.

Pour l’heure, les manifestants réunis n’ont rien à fêter, mais tout à revendiquer. C’est bien la raison de leur présence bruyante, festive et déterminée. « Nous pensons que la totalité du quai doit être interdite aux voitures», martèle une représentante du Collectif, avant d’ajouter: «Les places de parking actuelles n’ont pas lieu d’être sur le quai. » Elles y sont pourtant et, ce samedi, elles sont même toutes occupées.

Diux minutes avant 16h, un policier vient annoncer aux responsables du rassemblement autorisé qu’il va devoir «rouvrir le quai à la circulation». Les automobilistes piaffent aux abords de la place de Chevelu. La circulation de transit reprend ses droits, se frayant un passage à petite vitesse au milieu de centaines de passants à pied. L’aberration saute aux yeux. Elle n’est pas perçue de la même manière par tous.

Les commerçants historiques du quai ont leur porte-parole désigné. «Nous sommes contre ce tout aux piétons», déclare le tailleur pour homme qui a habillé James Bond. Sa voix n’est pas belliqueuse. Il rappelle simplement qu’une «convention a été signée avec la Ville pour le maintien d’une zone de rencontre, offrant ainsi à certains de nos clients la possibilité de continuer à venir se garer devant nos enseignes. Les priver de cette possibilité est pour nous extrêmement pénalisant.»

L’argument est connu. Il est balayé ce samedi par une parole collective qui fustige l’égoïsme de certains, leur étroitesse d’esprit et leur «ringardise» affichée. «Ces gens-là sont d’une autre époque», lâche un manifestant d’aujourd’hui. Certes, mais leur adresse professionnelle donne sur ce même quai et ils comptent bien continuer à défendre ce pas-de-porte privilégié.