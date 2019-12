Le quai des Bergues est surtout celui des faux amis

Le titre de notre article remontant à la mi-novembre disait ceci: «Sur le quai des Bergues, le banc public est roi, mais la voiture reste très proche.» Moins de deux semaines plus tard, ils ont fini par se rencontrer, dans une zone qui, pourtant, encourage cela: la rencontre. Sauf que le véhicule en question s’est pris une section complète de mobilier urbain récemment installé. Trois bancs d’un coup, ceux situés devant une vitrine de montres à l’enseigne aérienne.

Du dégât matériel sans faire de blessés, Dieu merci. Il a fallu déposer, remplacer et reposer. Le travail échoit au Service logistique et manifestations. Ses équipes doivent encore revenir sur le site, un banc manque; les ancrages au sol, sur le pavé percé, indiquent que le trio d’origine est incomplet.

Pression motorisée

Roi du quai, certes, mais drôlement vulnérable. La pression motorisée est telle que les candidats à la station assise se recrutent d’abord chez ceux qui n’ont pas froid dans le dos. «On sent le souffle des engins dans la nuque; sans compter le bruit, bien sûr, les moteurs qui circulent dans le secteur ont des chevaux à revendre», ironise un habitant du quartier. Il avait comme d’autres adopté ces nouveaux bancs, du type Genève, en frêne, couleur châtaigne, avant de les fuir. Sentiment général: «On a l’impression de s’asseoir au beau milieu de la circulation.»

C’est aussi ce que l’on observe quand on s’attarde sur ce quai «en progrès», qui donne la migraine aux ingénieurs en mobilité. Mais également aux usagers, qui doivent s’y reprendre à trois fois pour lire jusqu’au bout les totems d’entrée de rue (sur Rousseau et Winkelried) empilant les consignes à suivre et les interdictions à respecter. Ce méli-mélo de pictogrammes a quelque chose d’effrayant. Il rappelle qu’à cet endroit des négociations ont eu lieu, des accords ont été trouvés et qu’une réalisation est en cours.

On appelle cette mixité aventureuse une «zone de rencontre». Les totems récapitulent les règles à respecter.

Cette réalisation implique de mettre toutes les catégories au régime de la «zone de rencontre», soit un amical 20 km/h pour tous. Vœu pieux. On est à mille lieues de l’harmonisation recherchée. Une petite heure de présence sur le pavé gelé, en répétant l’exercice matin, midi et soir, suffit à convaincre le plus optimiste de cette évidence qui saute à la figure: il n’y a que des faux amis le long de ce quai à la mobilité contrariée.

L’obstacle des flâneurs

Les automobilistes ne tiennent pas la vitesse; ils sont toujours à accélérer, après avoir dû freiner en franchissant l’obstacle des flâneurs, des familles et des poussettes. A fortiori sur une artère rectiligne, dont la largeur après restauration - encore une illusion, combattue justement par l’alignement central des bancs publics - encourage le gain de temps. Ce même temps rattrapé qui pousse les vélos électriques à doubler, eux, leur vitesse.

Toutes les cinq minutes surgissent de la rue du Mont-Blanc et, à l’autre extrémité, de celle de Coutance des engins survitaminés et silencieux qui avalent le quai à 30-40 km/h de moyenne. Ils slaloment entre les gens, s’inventent des voies rapides, en martyrisant leur sonnette pour signaler, agressivement, leur présence. Les blaireaux des villes occupent la rade. Le quai des Bergues n’y échappe pas.

Alors, on fait quoi? On végétalise en attendant l’inauguration officielle prévue dans le courant du printemps prochain. De grands bacs à plantes saisonnières de 6 mètres de long feront la jonction entre les bancs déjà posés. Les gabarits seront bien visibles au sol, à défaut de pousser en hauteur, histoire de favoriser cette ombre piétonnisante que d’aucuns réclament.

Que répondent pour l’heure les commerçants? «Nous sommes déçus par les aménagements proposés, explique l’un d’eux. La place accordée aux terrasses est juste ridicule.» Le marquage au sol des nombreuses zones de parking, lui, ne l’est pas. Le pavé, devant l’Hôtel des Bergues par exemple, de couleur jaune vif, jure dans le paysage. Il évoque davantage les balises d’un héliport sur le toit d’un hôpital. Il est vrai que la dépose, ici, est minutée.