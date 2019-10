Le pyromane des Eaux-Vives a été condamné à 2 ans fermes

Il sourit souvent et parle d’une voix douce à l’interprète assise à côté de lui. Mais la plupart du temps, il répond à côté des questions que lui posent les juges du Tribunal correctionnel. Et puis, il nie. La série d’incendies qui ont éclaté entre septembre et novembre 2018? «Ce n’est pas moi. Je n’ai jamais eu l’intention de faire du mal.» Les traces de suie sur ses mains lors de son interpellation? «Je ne sais pas, je ne comprends pas…» Malgré ses dénégations, ce jeune homme de 27 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme.

Cette peine est néanmoins suspendue à un traitement en milieu fermé, indique le président du tribunal, Vincent Fournier. En clair, le prévenu, d’origine maghrébine, doit être soigné pour sa pyromanie. Mais à l’issue de sa peine, il sera expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans.

Dix-huit véhicules incendiés

Malgré une responsabilité moyennement restreinte selon l’expertise médicale (réalisée sur la base de documents, car le prévenu a refusé de voir l’expert psychiatre), «sa faute est lourde, car il avait la faculté de demander de l’aide, estime le juge. Il s’est attaqué aux biens d’autrui. Plus de quinze véhicules ont été totalement détruits, sans parler des risques d’explosion», ce qui aurait pu mettre en danger d’éventuels passants.

Ces treize voitures (dont une de police!), quatre scooters et un vélo n’ont pas brûlé en une nuit. Les premiers incendies remontent au 17 septembre 2018, à la route de Frontenex. Soit à proximité du foyer où réside le jeune homme. À 1 h du matin, un deux-roues motorisé et quatre voitures flambent. Moins d’une heure plus tard, rue Sillem, trois scooters et un vélo partent en fumée.

C’est le début d’une longue série qui va mettre la police sur les dents. Le 7 octobre, toujours dans le même secteur, trois voitures. Le 18 octobre, un peu plus bas vers le quai Gustave-Ador, deux autres voitures. Le 5 novembre, le pyromane change de secteur. Il sévit d’abord aux Pâquis. C’est là qu’il met le feu, entre autres, à une Smart de la police.

Le flair du chien policier

Cet inventaire à la Prévert prend fin le 9 novembre. Là, pas de véhicules mais des pneus. Ils sont suspendus à des cordes fixées à trois platanes, à Baby-Plage. Des jeux d’enfants. Plusieurs départs de feu sont relevés. Un chien policier dépêché sur les lieux suit la piste jusqu’au mur d’enceinte du parc La Grange. Le prévenu est là. Il est interpellé. Ses mains sont tachées de suie. Des traces qu’il va faire disparaître en s’essuyant sur ses habits, après s’être débarrassé des sacs de protection que les policiers ont mis autour de ses mains.

Peine perdue, selon les juges, sa culpabilité ne fait pas de doute. Et ils remontent le fil des incendies. Il y a un témoin qui l’a vu, une fois, affairé vers une Mercedes. Et des images de vidéosurveillance où sa démarche ne trompe pas, comme ses habits qui seront retrouvés plus tard dans sa chambre, au foyer. Enfin, le modus operandi est quasi toujours le même.

Acquitté pour certains faits

Le procureur a requis 3 ans ferme et la défense a plaidé l’acquittement. Le tribunal choisit une voie médiane. L’homme est acquitté pour certains faits figurant dans l’acte d’accusation, comme le feu mis à une benne de vêtements, un parasol ou une cabine téléphonique. De même, il est acquitté pour le feu bouté à un torchon dans sa cellule de Champ-Dollon, le 10 janvier dernier. Et si des gardiens ont reçu une décharge électrique quand ils ont ouvert la porte, c’est parce qu’un câble de télévision pendait dans la cellule, mais ce n’était pas intentionnel.

Pour le reste, le prévenu est déclaré coupable d’incendie intentionnel, d’incendie de peu d’importance et de tentative d’incendie de peu d’importance. La défense a dix jours pour faire appel.