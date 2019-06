Le psychiatre qui veut faire sortir les détenus de la prison Curabilis

En juin 2014, Curabilis recevait ses premiers prisonniers, des détenus dangereux souffrant de troubles psychiatriques. Les débuts de cette prison-hôpital furent très difficiles, certains allant jusqu’à demander sa fermeture (lire plus bas). Cinq ans plus tard, le directeur médical Panteleimon Giannakopoulos assure avoir ramené de la sérénité, en collaboration avec les responsables de la détention, tout en admettant que cet équilibre délicat n’est guère acquis. Le psychiatre dégage des perspectives d’avenir pour cet établissement très particulier, qu’il envisage comme un lieu dont les détenus doivent sortir.

Problèmes de recrutement, inquiétudes quant à la sécurité, mésentente au sein du personnel: Curabilis a connu des débuts difficiles. Comment ça va aujourd’hui?

C’était la maladie d’enfance du système et c’était difficile. Le plus dur a été la rencontre de deux cultures très différentes: celles du soin et de la détention. Comme leur logique diffère profondément, ces tensions existeront toujours. Dans la culture médico-soignante, le soin prime. La personne est avant tout un patient – qui se trouve être détenu. Les règles carcérales ne s’appliquent pas d’emblée. Elles paraissent rigides. Dans la culture de la détention, il faut assumer en premier lieu la sécurité, en gardant à l’esprit le risque de récidive. Les problèmes psychiques sont parfois difficiles à saisir.

Un mariage des deux cultures est-il possible?

Pour qu’il réussisse, il faut s’intéresser à comprendre la culture de l’autre et cesser de le voir comme un voisin gênant. La question de savoir si Curabilis est une prison-hôpital ou un hôpital-prison ne mène à rien, sauf à mettre en relief les divisions et à exacerber les luttes de pouvoir. En réalité, il faut combiner les sensibilités et les compétences. Un pas important a été franchi en créant des jeux de rôle, en binôme, pour simuler des situations de crise. Cela s’est fait avec l’aide du Centre de simulation de la Faculté de médecine. Avec le directeur Emmanuel Foray, nous avons également mis en place un cycle de formation commun; des conférences mixtes sont données par des intervenants externes. Cela crée de la cohésion.

Ce n’est donc plus la crise de nerfs quotidienne?

Non. Mais on ne peut pas dire que l’amélioration soit acquise. Les cultures sont fortes. Sans surveillance et sans un certain degré de bienveillance, les tensions et les réflexes corporatistes réapparaissent. Le médecin doit être un partenaire, pas un donneur de leçons. Le personnel pénitentiaire ne doit pas se borner à mettre des barrières. Il faut se réinventer dans la confrontation avec la culture de l’autre.

Un an après son inauguration, Curabilis était à moitié vide. Et maintenant?

C’est plein. Les 92 lits sont occupés. La deuxième moitié de la dernière unité a ouvert en avril 2019. Tout le site est opérationnel.

Quid des problèmes de recrutement?

Le recrutement s’est amélioré mais nécessite toujours la plus grande attention, pas tant du point de vue médical qu’à l’égard des soignants (ndlr: les infirmiers et les aides) et des gardiens. Ce n’est pas simple d’évoluer dans un endroit qui réunit le crime et la maladie mentale. On peut choisir cette voie pour de mauvaises raisons: l’attrait pour l’ombre, le fait divers, l’exercice du pouvoir…

À quoi êtes-vous attentif en recrutant?

Nous devons nous assurer que le personnel aura la résistance psychique nécessaire, car les provocations des détenus peuvent être très difficiles à vivre. Il faut savoir résister à la tentation de se rapprocher des détenus, dont certains exercent une grande force de séduction, et également résister à la tentation d’adopter une position punitive, moralisatrice. Il faut arriver à discerner, dans le comportement des détenus, ce qui vient de la pathologie et ce qui ressort d’une détention longue. Ce n’est pas facile et cela nécessite une formation continue de qualité. Ensuite, il faut veiller aux signes d’épuisement du personnel.

Un détenu a pu s’échapper quelques heures de sa cellule, un deuxième s’est blessé en tentant de fuir, un autre a mis le feu à sa cellule. La sécurité est-elle garantie?

Les faits divers sont naturels dans un endroit aussi sensible. Mais en cinq ans, il y a eu seulement un suicide dans l’unité des mesures et un autre dans l’unité hospitalière psychiatrique. Il n’y a pas eu d’agression grave contre le personnel ou entre les détenus. Aujourd’hui, l’enjeu majeur est de faire de Curabilis un hôpital dont les patients sortent pour rejoindre un milieu ouvert. C’est-à-dire un lieu où ils restent surveillés mais dans lequel ils peuvent se mouvoir plus librement, avec des sorties possibles, comme à Belle-Idée. La sécurité doit être assurée à ce niveau-là.

C’est-à-dire?

Nous avons déjà réalisé douze sorties en 2019. L’objectif serait d’arriver à 25, voire 30 sorties par an. Curabilis doit devenir un établissement où l’on reste pour un temps limité. Le problème est de savoir où aller ensuite: si 20% des détenus retournent en prison, 80% rejoignent un milieu ouvert. Les soins ne doivent pas s’arrêter à la sortie de Curabilis, mais se poursuivre au fur et à mesure que le détenu-patient évolue vers davantage de liberté.

Ne le fait-on pas?

Dans d’autres cantons, comme Vaud, des EMS spécialisés peuvent recevoir les détenus sortant de Curabilis. À Genève, il n’en existe quasi pas. Il y a cinq places dans l’EMS La Méridienne (et pour cela, il a fallu négocier presque deux ans) et 27 lits spécialisés à Belle-Idée. Les besoins sont bien plus importants. Donc, ça déborde. De plus, Belle-Idée est un hôpital ouvert. Notre idée serait de sécuriser un des pavillons, d’ici à 2020, afin d’y regrouper les patients éparpillés en milieu ouvert. Avec 37 lits, nous pourrions répondre à la demande et préparer la troisième étape de la chaîne des mesures, celle de la liberté conditionnelle. Aujourd’hui, 200 à 220 personnes sont en liberté conditionnelle à Genève, soumises à un suivi ambulatoire. Cela se passe plutôt bien, grâce à la collaboration avec les thérapeutes et le Service d’application des peines. C’est donc vraiment le maillon central – celui de l’exécution de la mesure en milieu ouvert – qui est sous pression. Actuellement, sept à dix personnes pourraient sortir de Curabilis, mais y restent, faute de structures adéquates en aval.

Vous semblez pressé de vider Curabilis.

Mon métier consiste à soigner et donc oui, à faire sortir de l’hôpital ceux qui le peuvent. J’aimerais qu’à terme il y ait des places libres à Curabilis. Cette structure coûte cher et doit rester très spécialisée. Bien sûr, c’est un pari ambitieux. Il faut éviter les faits divers et donner des garanties de sécurité à une société dont l’inquiétude grandit. Chaque année à Genève, 20 personnes font l’objet de mesures thérapeutiques prononcées par les tribunaux. Certaines d’entre elles ont commis des crimes graves. D’autres n’ont jamais touché personne, leurs simples menaces les ont menées en prison pour de nombreuses années. Pour certaines personnalités, on peut envisager un retour vers la société en associant travail, soins et encadrement éducatif. Il faut leur donner cet espoir. Car c’est possible: j’ai vu des détenus-patients évoluer de manière spectaculaire, à force de persévérance et d’investissement.

Chacun peut-il être soigné?

Non, il faut être honnête. Chez une minorité de détenus (10%), le niveau de psychopathie est trop élevé pour espérer une sortie. Vous le voyez très bien de l’intérieur. À Curabilis, on fait le maximum; si on n’y arrive pas, il faut en tirer les conséquences. En retournant en détention, ceux qui n’évoluent pas permettent à d’autres de bénéficier de l’encadrement que nous proposons.

Vous dites que l’on repère très bien les psychopathes irrécupérables. Quid du meurtrier d’Adeline?

Il faut toujours rester humble dans mon métier. Cet individu purgeait une peine; il n’était pas au bénéfice d’une mesure. Il était donc moins observé sur le plan psychiatrique. À Curabilis, le contrôle est très serré toute la journée, dans les ateliers, les groupes de parole mais aussi dans les contacts informels. En prison, le fait de passer inaperçu peut être considéré comme un signe d’amélioration. Pas à Curabilis. Certaines situations nous dépassent parfois mais la marge d’observation est beaucoup plus grande.

En juin 2016, vous proposiez de créer un grand institut de psychiatrie forensique, intégrant notamment les soins psychiatriques au Département de la sécurité. Cela avait provoqué un tollé. Que reste-t-il de ce projet?

Ce projet n’était absolument pas celui d’un grand institut comme vous le décrivez. Il s’agit d’une interprétation faite à l’époque. Les décisions prises ont permis de séparer les soins pour les peines et les mesures. Ce qui m’importe toujours, c’est la cohérence du début à la fin de la chaîne des mesures. On n’y est pas encore. Depuis on a créé le Service des mesures institutionnelles, que je dirige et qui s’occupe des soins psychiatriques. De son côté, le Service de médecine pénitentiaire supervise les soins somatiques et psychiatriques en milieu de détention ordinaire (ndlr: dirigé par Hans Wolff, un médecin des HUG). On fonctionne en bonne intelligence. D’un commun accord, nous avons proposé, si le projet de la prison des Dardelles voit le jour, de prévoir quelques lits de crise dans la prison pour éviter une hospitalisation à Curabilis en cas de crise psychiatrique.

La séparation entre la Santé et la Sécurité n’existe plus, Mauro Poggia chapeaute les deux. Cela change-t-il quelque chose pour Curabilis?

Cela n’a changé ni les orientations ni le quotidien car les projets avaient été définis par MM. Maudet et Poggia.

Associée à une prise en charge naïve et laxiste, la sociothérapie a été étrillée après l’assassinat d’Adeline. Qu’en est-il aujourd’hui?

Ce mot est devenu tabou depuis 2013. On a arrêté la sociothérapie, paralysés par la crainte de ne pas en maîtriser le contenu. La réalité, c’est que les personnes en détention ordinaire avec des troubles de la personnalité vont un jour retourner dans la société. Comment les préparer pour qu’elles ne soient pas nuisibles? Il faut les accompagner et cela implique un regard mixte socio-éducatif, avec une supervision médicale – ce qui manquait à l’époque de la Pâquerette. Les personnalités qui souffrent de troubles dyssociaux ont besoin d’être confrontées à la frustration et à la contrainte.

Paradoxalement, en supprimant la sociothérapie, vous dites que l’on n’a pas tiré les leçons du drame.

Le drame a notamment permis de structurer les soins psychiatriques pour les détenus sous le coup d’une mesure. Mais pour ceux qui purgent une peine avec des troubles de la personnalité, il reste un réel travail à faire pour envisager l’après-prison.

Vous exprimez une inquiétude particulière pour les jeunes.

Avec l’accord de Pierre Maudet et Mauro Poggia, nous avons créé à Curabilis une unité pour les jeunes adultes. Certains ont un profil particulièrement inquiétant. Leur réhabilitation sociale semble difficile. Alors qu’ils ont commis des crimes d’ordre sexuel ou des agressions graves, je suis parfois frappé par leur froideur, leur détachement. Il y a un travail important à faire au niveau de l’empathie afin de rendre l’autre moins transparent. Fait nouveau, ces jeunes viennent d’assez bons milieux socioculturels, sans problème de maltraitance particulier. Mais ils ont un rapport altéré au monde des émotions. Un peu comme dans «Orange mécanique».

Des premières années chaotiques

Avril 2014. Après quarante-huit ans d’attente, Genève se dote enfin d’une prison appropriée aux détenus dangereux souffrant de troubles psychiatriques. Flambant neuve, elle est dotée de 92 places, dont la moitié doit accueillir des prisonniers des cantons latins. Soulagement général? Non. À peine Curabilis est-elle inaugurée que les critiques pleuvent.

On raille d’abord ses coûts de construction (109 millions de francs) et de fonctionnement (1300 francs par détenu chaque jour). On s’étonne de son luxe: à côté d’un Champ-Dollon décrépit, ici l’espace est vaste et lumineux, le mobilier en bois et les cellules sont confortables.

On s’inquiète du manque de personnel soignant et de l’inexpérience des surveillants (60% de débutants les premiers mois). On relève des failles dans la sécurité (un détenu s’est échappé de sa cellule, un autre a mis le feu à la sienne). Pour tout arranger, l’incompréhension mutuelle entre les mondes médical et pénitentiaire génère de vives tensions.

Bref, au bout d’un an et demi, le directeur, Florian Hubner, est poussé vers la sortie, remplacé par Emmanuel Foray. La crise n’est pas terminée pour autant. Les tensions subsistent.

En décembre 2015, les autorités nomment le psychiatre Panteleimon Giannakopoulos directeur médical. Son objectif: ramener de la sérénité, de la rigueur et de la cohérence dans la prise en charge. Mais six mois après son arrivée, cette personnalité controversée émet des propositions qui choquent des observateurs, certains demandant carrément qu’on ferme la prison. (TDG)