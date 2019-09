Le prolongement du tram 15 menacé par les irréductibles

Tout va très bien Madame la Marquise. C’est en substance ce que Serge Dal Busco, le conseiller d’État chargé du Département des infrastructures, a déclaré jeudi aux magistrats des communes de Lancy, Plan-les-Ouates, Confignon et Perly-Certoux lors d’une séance sur le prolongement du tram 15 en direction de la Ziplo (Zone industrielle de Plan-les-Ouates) puis jusqu’à Saint-Julien. Le Canton compte démarrer le chantier en janvier 2020 comme prévu avec une livraison de la première étape fin 2021. S’il n’est pas irréaliste, ce calendrier ne dispose d’aucune marge pour supporter un quelconque aléa.

Le risque d’imprévu est pourtant important avec un chantier de cette ampleur. Pour rappel, le tracé du tram entre les Palettes et la Ziplo a suscité 160 oppositions lors de la consultation publique du projet. Si la majorité d’entre elles a pu être levée, une dizaine d’habitants n’ont toujours pas signé de protocoles d’accord avec le Canton. Alors que la phase de conciliation est sur le point de s’achever, tous les doutes sont permis.

Le Département des infrastructures prévoit de solliciter l’Office fédéral des transports courant octobre pour obtenir son feu vert. Berne pourrait bien débouter les derniers opposants estimant que le Canton a rempli sa tâche de négociateur. Si c’est le cas, les plus récalcitrants auront la possibilité de faire recours auprès du Tribunal administratif pour tenter de faire entendre leur voix. Les travaux seraient alors décalés de quatre mois à deux ans et demi. Le délai minimum table sur le fait que l’effet suspensif dans l’attente de la décision de justice serait levé; le délai maximum inclut le risque que les opposants aillent jusqu’au Tribunal fédéral si aucun accord n’est trouvé.

L’avocat de la dizaine de propriétaires qui habitent le long de la route de Base, Gérard Brütsch, ne se risque à aucun pronostic: «Je ne peux pas présager de la décision de mes clients s’ils sont déboutés par l’Office fédéral des transports.»

Selon l’avocat, une partie des opposants vivent comme une injustice le fait que les expropriations ont lieu seulement d’un côté de la route de Base et non de part et d’autre de l’artère. Ont-ils une chance d’obtenir gain de cause? «Il n’y a pas de cas similaire dans la jurisprudence», répond Gérard Brütsch, prudent. Jusqu’où sont-ils prêts à aller dans leur combat? «Certains propriétaires veulent se battre jusqu’au bout. C’est une question de principe et non d’indemnisation», confie l’un d’eux.

Thierry Durand, conseiller administratif de Plan-les-Ouates, se montre dubitatif: «Le moindre grain de sable rendra ce calendrier irréaliste», observe le magistrat.