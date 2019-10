Le projet de piscine couverte est relancé à Pregny-Chambésy

Pregny-Chambésy finira-t-elle par adhérer au projet de piscine couverte à Pré-Bois? En janvier, les élus avaient refusé d’entrer dans la fondation qui gérera ce bassin olympique de 50 mètres situé à Cointrin. Le vote avait été serré: 10 voix contre, 8 pour. Mais l’Alternative n’a pas baissé les bras. Elle a annoncé le lancement d’une initiative populaire communale.

L’Alternative a quatre mois pour réunir 314 signatures. «Mais nous voulons aller plus vite, afin que ce projet soit redébattu durant cette législature», indique le conseiller municipal Alain Bolle. Pourquoi le remettre sur la table? «Suite au refus du 19 janvier, nos membres ont été interpellés par des habitants qui ne comprennent pas pourquoi la Commune s’est opposée. On voit qu’il y a un décalage entre ce que veut la population et ce qu’a voté le Municipal.»

Énergivore et coûteuse?

Les arguments des initiants se déclinent en mode questions-réponses. Exemples? «Cette piscine sera-t-elle gourmande en énergie? Non, répond Alain Bolle, sa consommation annuelle équivaudra à celle de quelques avions décollant de Cointrin. Or, il y a plus de 200 000 mouvements d’avions par an à l’aéroport! Par ailleurs, il s’agira d’une alimentation en énergie renouvelable, provenant de la nouvelle structure Genilac.»

Le coût est aussi pointé du doigt. «C’est trop cher? L’exploitation annuelle de la piscine de Pré-Bois reviendra à 80 000 francs pour Pregny-Chambésy, précise-t-il. En comparaison, nous dépensons près d’un demi-million par an pour notre piscine municipale, qui n’ouvre que quatre à cinq mois dans l’année! Et le budget de la Commune pour 2020 devrait avoisiner 14 millions...»

Désengorger les bassins des Vernets

Le futur bassin désengorgera la piscine des Vernets, saturée. Il est soutenu par dix des douze communes de la Rive droite (nos éditions précédentes). Jean-Marc Devaud, conseiller administratif de Meyrin et porteur du dossier, se félicite du lancement de cette initiative «qui prouve l’intérêt majeur de ce projet au sein d’un territoire en plein développement et largement sous-doté en infrastructures sportives, notamment en piscines couvertes de 50 mètres.»

Le magistrat meyrinois ajoute que «les statuts de la fondation intercommunale permettent l’intégration d’autres municipalités en cours de route. L’arrivée de Pregny-Chambésy réduirait quelque peu les coûts annuels engagés par les autres communes. Cette initiative pourrait aussi être un élément de réflexion déclencheur pour les habitants de Russin, qui restera, si elle aboutit, la seule commune de la Rive droite à ne pas avoir adhéré à ce projet.»

L'Exécutif favorable au projet

Maire de Pregny-Chambésy, Philippe Schwarm rappelle que «l’Exécutif in corpore a toujours été favorable à ce projet, sachant qu’il reflète une demande de plus en plus grandissante pour un bassin olympique couvert supplémentaire à Genève. Concernant l’initiative communale, il s’agira pour le Conseil municipal de se repositionner, et j’encourage les élus à garder un dialogue constructif entre les différents groupes politiques.»