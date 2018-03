Le projet de parc à la pointe de la Jonction se dessine

Ce n’est pas encore gagné, mais le projet de parc public à la pointe de la Jonction marque de plus en plus de points. Mercredi, le Conseil d’État a informé qu’il avait répondu favorablement à une motion et à une pétition – traitées par le parlement – qui lui demandaient de négocier avec la Ville de Genève la vente des parcelles actuellement occupées par un dépôt des Transports publics genevois (TPG).

Le gouvernement cantonal précise qu’il souhaite «qu’un parc de qualité puisse être réalisé dès la libération du site par les TPG, fin 2019». La seule condition posée à la cession définitive à la Ville est le vote d’un crédit d’investissement par le Conseil municipal pour la réalisation du parc.

Photo: Laurent Guiraud

Déjà un crédit d'étude

On n’en est pas encore au crédit d’investissement, mais le processus est enclenché au niveau communal, puisqu’un premier crédit d’étude de 500 000 francs est aujourd’hui à l’examen en Commission de l’aménagement. À noter que la demande de crédit n’émane pas du Conseil administratif, mais de conseillers municipaux de gauche et du PDC.

En parallèle à ces démarches politiques, le Forum de la pointe de la Jonction – qui regroupe plusieurs associations – a mis en place une démarche participative afin de définir les modalités de réalisation du parc. Une présentation de ce travail s’est déroulée en janvier 2018. C’est désormais la question des aménagements qui sera au cœur des préoccupations du Forum.

Un site fait pour cela

Le Conseil d’État note par ailleurs que ce projet est conforme au plan directeur cantonal 2030. Ce dernier a en effet identifié le site de la pointe de la Jonction comme un espace privilégié pour accueillir un grand parc public d’importance cantonale. (TDG)