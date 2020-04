Le procès des agresseurs des femmes tabassées aura lieu en mai

Le procès des cinq jeunes femmes tabassées à la sortie d’une boîte de nuit en Vieille-Ville en août 2018 aura lieu les 19 et 20 mai à Thonon. Cinq Français, âgés de 22 à 25 ans, comparaîtront devant le Tribunal correctionnel de la ville française, annonce «Le Dauphiné Libéré».

La nuit des faits, trois des jeunes femmes avaient été hospitalisées et l’une d’elles était restée dans le coma pendant plusieurs jours. Les agresseurs avaient quitté les lieux avant d’être rapidement retrouvés par les enquêteurs. Avocate d’une des victimes, Me Saskia Ditisheim, note que sa «mandante attend du procès que les prévenus reconnaissent enfin les faits qui leur sont reprochés et qu’ils arrêtent de nier l’évidence».

D’abord instruite pour «tentative de meurtre», l’affaire a été requalifiée par la suite «en violences volontaires exercées à plusieurs et avec utilisation d’objet comme arme par destination». Me Robert Assaël, avocat des quatre autres plaignantes, précise que les accusés sont aussi poursuivis pour avoir agi en bande. «Ils ont agi bestialement et avec une violence rare contre mes clientes, dont le seul tort est d’avoir essayé de secourir, par altruisme, une femme qu’elles ne connaissaient pas!», souligne l'homme de loi.

Ce drame, d’une extrême violence, avait suscité une vague d’émotion en Suisse romande. Il avait également déclenché une série d’actions de protestation contre les violences faites aux femmes.