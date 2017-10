Le procès de l’homme accusé d’avoir violé et tué Semhar s’ouvre en janvier

L’affaire de la petite Semhar, 12 ans, violée et assassinée en août 2012 à Carouge dans l’appartement où elle vivait avec sa mère, sa sœur et son petit frère, va être examinée par la justice genevoise en début d’année prochaine, selon nos informations. Un procès devant le Tribunal criminel, présidé par la juge Isabelle Cuendet, devrait s’ouvrir le 29 janvier et durer deux semaines.

Cinq ans et demi après les faits, le présumé coupable, un homme de 41 ans qui travaillait comme chauffeur de taxi, sera jugé pour assassinat, viol, contrainte sexuelle et séquestration. Depuis le début, il rejette toutes les accusations à son encontre. Il plaidera l’acquittement.

L’enquête a été particulièrement longue. Six procureurs se sont succédé. Au fil des investigations, d’autres victimes sont apparues: trois ex-compagnes du prévenu, dont certaines vivent en Ethiopie, son pays d’origine. Elles affirment avoir subi de sa part sévices et brutalités.

La première semaine du procès sera consacrée à l’audition des parties plaignantes, de la famille de Semhar et des témoins. La seconde, au réquisitoire et aux plaidoiries. Mais le timing sera-t-il tenu? Mes Vincent Spira et Yaël Hayat, avocats du prévenu, viennent en effet d’obtenir qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée. Ils avaient des «réserves» quant à celle qui a déjà été rendue. Et, «compte tenu des enjeux», en ont requis une nouvelle. La requête a été refusée dans un premier temps par le Ministère public, mais elle a été acceptée la semaine passée par le Tribunal criminel.

La première expertise indiquait que la responsabilité pénale de l’accusé était entière. En outre, elle concluait que, s’il avait effectivement brutalisé et violé trois femmes avant de s’en prendre à Semhar, on pouvait dire sans se tromper qu’il souffrait d’un grave trouble mental sous forme de sadisme sexuel. Et dans ce cas, il fallait envisager un internement.

L’enjeu est de taille, c’est pourquoi la défense a notamment déploré que la première expertise ait été menée par un seul médecin. Elle en réclamait une nouvelle, qui soit conduite par deux spécialistes. Un souhait auquel la justice a finalement accédé. Mais cette expertise pourra-t-elle être achevée avant le procès? Il le faudra bien. Les juges souhaitent que les débats se tiennent à la date fixée.

Me Robert Assaël, avocat de la mère de Semhar, nourrit quelques doutes à cet égard: «Ma cliente craint que ce retour à l’instruction ne permette pas la tenue de l’audience de jugement à la fin du mois de janvier, comme prévu, et ne prolonge encore cette interminable procédure qui attise ses souffrances et l’empêche d’avancer sur le chemin du deuil.»

(TDG)