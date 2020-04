Le président du PLR évoque une débâcle

Le PLR a subi une cuisante défaite lors du second tour de l’élection des exécutifs communaux. Il a été éjecté de fiefs historiques, entre autres au Grand-Saconnex et à Versoix. Il n’a pas réussi à entrer dans les conseils administratifs à Meyrin et Lancy. Le plus puissant parti de la droite genevoise est-il K.-O. debout? Son président cantonal, Bertrand Reich, réagit.

Bertrand Reich, l’érosion du PLR est nette dans les exécutifs après ces élections. C’est catastrophique?

On peut parler de débâcle, en effet. Mais ce résultat est aussi paradoxal. Parce que nous partions de très haut, et que nous restons malgré tout le premier parti cantonal. Nous avons tout de même placé 185 élus dans les conseils municipaux et 26 dans les exécutifs. Reste que je ne suis vraiment pas satisfait.

C’est surtout dans les villes que la chute se fait sentir…

Effectivement, le phénomène est constant dans les villes, où la gauche progresse. La droite n’est encore majoritaire que dans deux grandes communes, Thônex et Plan-les-Ouates. Ailleurs, le recul est net à Chêne-Bougeries et Chêne-Bourg, et nous perdons notre siège à Versoix. Mais c’est plus grave encore au Grand-Saconnex, où c’est toute l’Entente qui disparaît!

À quoi cela est-il dû? N’y a-t-il pas eu une remise en question suffisante après l’échec des élections fédérales de cet automne?

Je dirais que nous sommes en baisse depuis un an et demi. Je constate un désamour croissant de la part des électeurs. Il y a des endroits où notre défaite s’explique, comme à Versoix et en Ville de Genève, où l’Entente n’a pas fonctionné et où, comme chacun aura pu le constater a posteriori, la stratégie était mauvaise. Il faut aussi prendre en compte la vague verte.

Vous payez encore les suites de l’affaire Maudet?

En termes d’image, c’est vrai que c’est compliqué. D’autant qu’il est toujours là… C’est un reproche que l’on nous fait, j’ai pu le constater sur les stands lors des élections fédérales, mais aussi en me rendant dans différentes communes lors du premier tour. Cela génère un vrai problème de crédibilité. Mais on ne peut pas dire que c’est uniquement à cause de Pierre Maudet ou de Simon Brandt qu’on a perdu ces élections. Cela n’explique pas, par exemple, notre échec à Versoix ou au Grand-Saconnex. Je relève par ailleurs que nous avons progressé en termes de voix à Vernier, Carouge et Lancy, même si dans cette dernière commune, notre candidat a finalement échoué.

L’éloignement de votre allié naturel, le PDC, a également influencé votre recul, non?

L’Entente a néanmoins bien fonctionné, comme je l’ai mentionné, à Carouge et Lancy, ainsi qu’à Thônex. Elle était également en place au Grand-Saconnex, mais cela n’a pas été suffisant. Reste que les choix stratégiques, au niveau communal, sont du ressort des sections.

Le PLR semble plus que jamais à un tournant. Doit-il chercher des alliances plus à droite, du côté de l’UDC par exemple?

La question demeure ouverte pour l’instant. Personnellement, je défends des alliances qui ont un sens, où l’on peut partager plusieurs points dans des programmes communs. Nous allons avoir des séances de débriefing à l’interne du parti, dès que l’on pourra se réunir à nouveau. Et je prévois des discussions avec d’autres partis.

À l’interne justement, quelles ont été les réactions après ces élections?

Contrastées à chaud, mais il faut laisser les choses se reposer. J’ai eu des contacts avec un très grand nombre de nos candidats. Ce que je peux dire en tout cas, c’est que même les vainqueurs ne fanfaronnent pas! Tout le monde sait que ces élections ont été très difficiles.

Ce qui est plus inquiétant pour vous, c’est que toute la gauche sort victorieuse de ces élections, et pas seulement les Verts…

C’est la force d’une bonne dynamique. Les deux candidats socialiste et Vert l’avaient d’ailleurs parfaitement mise en avant lors de l’élection au Conseil des États. Sur le plan communal, on a aussi pu le constater en Ville de Genève, où les quatre candidats PS et Verts sont apparus unis, alors que nous montrions à droite une désunion. Et je crois que les électeurs ont envie d’aller vers des équipes soudées.

Après cet échec, votre position au sein du parti est-elle fragilisée? Avez-vous songé à rendre votre tablier?

Oh non, je ne l’envisage pas une seconde! J’ai été élu pour deux ans, la question se reposera peut-être dans un an, devant l’assemblée générale. Mais le pire serait de démissionner en pleine tempête.