Le président du Cartel tire sa révérence

C’est la fin d’une époque. Élu en 2015, le président du Cartel Marc Simeth raccroche. Après des années mouvementées, les rentrées syndicales houleuses sont terminées. Il a pu se concentrer dès lundi sur ses classes du cycle des Voirets. Interview.

Marc Simeth, vous quittez la direction du Cartel. Votre bilan: une grève massive en 2015 qui fait reculer le Conseil d’État, une victoire sur les annuités 2016, et sur les retraites en 2019. Carton plein?

Ce ne sont pas des réussites personnelles. Un président, c’est un porte-parole. Au final, le bilan est bon pour les employés, surtout en ce qui concerne la Caisse de pension qui reste en primauté de prestations, garde un niveau de prestation digne et est régulièrement distinguée pour sa gestion.

À Genève, les syndicats sont forts et le Conseil d’État faible?

On a aussi perdu souvent des batailles! Soyons honnêtes: nos victoires empêchent souvent des dégradations, maintiennent des dotations, mais améliorent rarement nettement la situation. À l’Hospice, à l’Imad, dans la santé, c’est toujours difficile: les horaires, les tâches, les contrats souvent à durée déterminée. On peut espérer que la récente décision d’augmenter le financement des mécanismes salariaux pour les institutions subventionnées va un peu changer la donne. Il faudrait investir aussi aux Poursuites et faillites, au Service de protection des adultes où les problèmes perdurent. Quand même, chaque année, 200 postes de fonctionnaires en plus sont créés… Encore une fois, ces postes ne sont le plus souvent qu’une simple résultante de l’augmentation de la population: plus d’élèves, plus de personnes âgées exigent plus de fonctionnaires. Mais cela a un coût et pourtant on baisse régulièrement les impôts.

Impossible de faire des économies alors?

Si, si, certainement, mais ça ne doit pas être une politique budgétaire! La fonction publique ne doit pas être la variable d’ajustement du budget année après année. En 2016, François Longchamp avait ouvert une boîte à idées pour les propositions d’économies. Il en avait reçu 900. On ne sait pas lesquelles ont été appliquées. Bien sûr, il y a des choses à faire: limiter le travail administratif, la hiérarchie, la bureaucratie. Il faut réfléchir sur les missions. Mais on ne fera pas des miracles et des sauvetages budgétaires avec ça. Il y a beaucoup d’argent à Genève et ce qui compte, c’est que les gens reçoivent en échange des prestations de qualité. Pour cela, il faut des moyens importants.

Le Cartel, c’est un rassemblement de syndicats. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous à ce mouvement?

C’est un gros machin le Cartel, oui, avec neuf associations professionnelles et deux syndicats. C’est un comité de vingt personnes tous les 15 jours, huit à dix assemblées des délégués entre 60 et 80 personnes par an, qui fonctionne grâce au système de milice. Mais les temps changent. Par exemple, je serai normalement remplacé par un team de trois personnes aidées par un secrétaire syndical administratif à 30%. Si j’avais une baguette magique, je ferais en sorte qu’on se rappelle qu’il faut avant tout défendre les intérêts de nos membres et que négocier avec le Conseil d’État ne veut pas dire se compromettre. Entre nous, sur les projets de retraite, les discussions ont été souvent très dures.

Vous avez présidé le Cartel pendant l’affaire Maudet. Quel regard portez-vous sur elle?

Je trouve minable la position d’un homme, qui après avoir fait passer à ses employés des messages d’exemplarité, ne les respecte pas pour lui-même. La présomption d’innocence demeure, mais il est établi que Pierre Maudet a menti au Grand Conseil et au Conseil d’État. Rien que pour cela, il devrait se retirer. À la place, il s’arc-boute et on se retrouve en plus avec un département santé, sécurité, emploi qui est vraiment énorme et difficile à gérer pour son collègue Poggia.