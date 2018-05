Le président Pierre Maudet garde la sécurité et l’aéroport

Après un peu plus de deux semaines de discussions, le nouveau Conseil d’État genevois a annoncé ce mardi la répartition des dicastères en son sein.

Pierre Maudet prend la présidence tout en gardant la sécurité et l’aéroport. Serge Dal Busco reprend les transports. Nathalie Fontanet prend les finances et les ressources humaines. Mauro Poggia conserve la santé et l’emploi, cédant le social à Thierry Apothéloz. Antonio Hodgers garde l’aménagement augmenté de l’environnement. Anne Emery-Torracinta garde la formation.

Le Conseil d’État élu le 15 avril et le 6 mai derniers prêtera serment jeudi de la semaine prochaine à 17 heures en la cathédrale Saint-Pierre. Ce gouvernement cantonal assumera un plein mandat de cinq ans, conformément à la Constitution de 2012.

La nouvelle structure des départements

Département présidentiel (PRE)

M. Pierre Maudet

Actuel département présidentiel (PRE)

+ Projet d'agglomération

+ Développement, recherche et innovation

+ Aéroport international de Genève / Palexpo / PFEG

+ Fondation Genève Tourisme & Congrès

- Office cantonal de la statistique, va au DF

- Bureau de l'égalité et de lutte contre les violences domestiques, va au DF

- Service cantonal du développement durable, va au DT

- Service du protocole, dépend désormais de la Chancellerie

- Service communication et information, dépend désormais de la Chancellerie

- Archives d'Etat, dépend désormais de la Chancellerie

- Cohésion sociale en milieu urbain, va au DCS

- Organe de répartition de la Loterie romande, va au DCS

Département des Finances et des ressources humaines (DF)

Mme Nathalie Fontanet

Actuel département des finances (DF)

+ Office cantonal de la statistique

+ Bureau de l'égalité et de lutte contre les violences domestiques

+ Fondation d'aide aux entreprises (FAE)

- Offices des poursuites et faillites, va au DES

- Office des bâtiments, va au DI



Département de la formation et de la jeunesse (DFJ)

Mme Anne Emery-Torracinta

Actuel département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP)

- Office cantonal de la culture et du sport, va au DCS

- Service des bourses et prêts d'études, va au DCS

- Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe), va au DCS



Département de la Sécurité (DS)

M. Pierre Maudet

Actuel département de la sécurité et de l'économie (DSE)

- Direction générale des systèmes d'information, va au DI

- Office cantonal de l’inspection et des relations du travail, va au DES

- Bureau de l'intégration des étrangers, va au DCS

- Développement, recherche et innovation, va au département présidentiel

- Aéroport international de Genève / Palexpo / PFEG, va au département présidentiel

- Fondation Genève Tourisme & Congrès, va au département présidentiel

- Fondation d'aide aux entreprises (FAE), va au DF

Département du Territoire (DT)

M. Antonio Hodgers

Actuel département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE)

+ Direction générale de l'environnement

+ Direction générale de l'eau

+ Direction générale de l'agriculture et de la nature

+ Service cantonal du développement durable

+ Prestation de géomatique (SITG)

- Projet d'agglomération, va au département présidentiel

- Fondation immobilière René et Kate Block, va au DES

- Allocations personnalisés de logement, va au DCS

Département des Infrastructures (DI)

M. Serge dal Busco

Actuel département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA)

+ Direction générale des systèmes d'information

+ Office des bâtiments

- Direction générale de l'environnement, va au DT

- Direction générale de l'eau, va au DT

- Direction générale de l'agriculture et de la nature, va au DT

- Prestation de géomatique (SITG), va au DT

- Projet d'agglomération, va au département présidentiel

Département de l’Emploi et de la Santé (DES)

M. Mauro Poggia

Actuel département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS)

+ Office cantonal de l’inspection et des relations du travail

+ Offices des poursuites et faillites

+ Fondation immobilière René et Kate Block

- Direction générale de l'action sociale, va au DCS

- Hospice général, va au DCS

- Établissements publics pour l'intégration, va au DCS

Département de la cohésion sociale (DCS)

M. Thierry Apothéloz

Nouveau département

+ Direction générale de l'action sociale

+ Office cantonal de la culture et du sport

+ Service des bourses et prêts d'études

+ Bureau de l'intégration des étrangers

+ Allocations personnalisées de logement

+ Cohésion sociale en milieu urbain

+ Hospice général

+ Établissements publics pour l'intégration

+ Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe)

+ Organe de répartition de la Loterie romande (TDG)