Le premier bébé de l'année n'a pas encore de prénom

Il s'appellera peut-être Aulon, mais ce n'est pas encore sûr. Ce bébé est très probablement le premier de l'année 2019 dans le canton de Genève, car il est né à 0h03 à la Maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève. Comme l'indique le communiqué de l'établissement «la veille, c'est Eva qui a refermé l'album des naissances 2018 portant à 4213 le nombre de naissances de la plus grande Maternité de Suisse».

Nous avons rencontré les parents du petit garçon, des Albanais du Kosovo. Le papa, Ejup Limani, 37 ans, est peintre en bâtiment. Il raconte seul cette naissance car il maîtrise mieux le français que la maman, 37 ans elle aussi, arrivée à Genève en 2017 seulement. «Le terme était prévu le 25 décembre pour Noël. Finalement le 1er janvier, c'est mieux car en étant né en 2019 il est plus jeune», sourit-il. Et l'avantage de naître un jour férié, c'est que cela laisse un jour de réflexion en plus pour trouver le prénom définitif. «Je réfléchis à Aulon, mais je ne suis pas sûr. La maman est aussi contente de ce nom, mais de là à l'inscrire sur le papier...» Il a donc jusqu'au 4 janvier pour se décider.

C'est le troisième enfant de ce couple des Avanchets, après Sami, né en 2012, et Alina, née en 2016. Le papa, resté jusqu'à 4 heures du matin auprès de son épouse, a profité de quelques heures de répit chez lui avant de revenir au chevet de sa femme, et de poser timidement pour la photo officielle. (TDG)