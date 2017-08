Le pont provisoire de Sous-Moulin va être refait

Quelques mois après avoir été mis en service, le pont provisoire de Sous-Moulin, aux confins des communes de Chêne-Bourg et de Thônex, a besoin d’être refait. Il s’agit de renouveler le revêtement des chaussées et l’étanchéité des éléments métalliques de cet ouvrage qui surplombe la route Blanche. Les travaux impliquent de fermer le pont à la circulation (à l’exception des bus TPG en direction du hameau de Villette) pendant deux semaines à partir du lundi 14 août.

Le trafic – important sur cet axe connecté à la pénétrante de la route de Malagnou – va être dévié. Les véhicules circulant en direction de Villette et de Veyrier devront faire un détour de près d’un kilomètre et demi par l’avenue de Thônex.

Le pont métallique provisoire supplée à la fermeture du pont de base, qui présentait des risques de rupture. Celui-ci, vieux de 45 ans, arrive en fin de vie. Il doit être démoli et reconstruit l’année prochaine. Si tout va bien, le nouvel ouvrage pourra être ouvert au trafic au début de 2019.

Comment se fait-il que le pont provisoire installé à la fin de l’année dernière doive déjà être refait? Y aurait-il eu malfaçon? «Pas du tout, rassure le chef de projet à la Direction générale du génie civil, Patrick Emery. Simplement, lors de sa mise en service, les conditions météorologiques empêchaient de réaliser ces travaux, que nous avons donc décidé de reporter au creux de l’été.»

Le pont provisoire est constitué de plusieurs éléments démontables et réutilisables. On s’en sert régulièrement dans des situations similaires. Or le revêtement, qui est peu épais, doit être refait à chaque fois. (TDG)