Le policier puni pour un excès de vitesse s’apprête à recourir

C’est en vain qu’il aura contesté sa sanction, mais il ne compte pas en rester là. Le Tribunal de police a confirmé le 20 décembre l’ordonnance pénale que le Parquet avait prononcée en février pour punir un policier genevois flashé en excès de vitesse alors qu’il poursuivait des malfrats. Comme l’a annoncé lundi la RTS, son avocat Jacques Roulet contre recourir contre ce jugement. Il peut le faire auprès de la Chambre d’appel et de révision de la Cour de justice.

«Nous sommes face à un exemple type d’un inspecteur de police qui n’a rien d’un fou du volant, mais qui accomplit son devoir dans le cadre d’une affaire dangereuse, argue Me Jacques Roulet. On ne parle pas de petits voyous mais de personnes armées, relevant du crime organisé.» Et l’avocat de déplorer «un message extrêmement négatif à l’égard de tous les collaborateurs de la police et un message d’impuissance programmée de la police adressé aux bandes organisées de criminels».

Durant la nuit du 11 novembre 2015, le policier, accompagné d’une collègue, était intervenu peu avant 4 heures du matin alors que les distributeurs automatiques de la succursale de la Banque Cantonale de Genève à Plan-les-Ouates venaient d’être attaqués à l’explosif. Avec l’homme au volant, le duo motorisé avait quitté la Jonction en trombe, et c’est tous feux enclenchés et sirène hurlante qu’un premier radar les a repérés à la rue des Deux-Ponts avec un excès de vitesse de 30 km/h après déduction de la marge d’erreur. Selon ses déclarations, le tandem a fait taire son avertisseur sonore dès le Bachet-de-Pesay pour éviter d’être perceptibles de trop loin par les malfrats. C’est à la hauteur du numéro 30 de la route du Camp qu’un nouveau radar a immortalisé leur véhicule. Il roulait à 97 km/h (ou 92 km/h après déduction de la marge de sécurité), alors que ce tronçon urbanisé est limité à 50 km/h.

Le Tribunal a confirmé la peine de 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de trois ans et d’une amende de 1020 francs, demandée par le Ministère public. Les frais de 1645 fr. sont aussi mis à sa charge. «La vitesse adoptée par le prévenu était exagérée compte tenu du but poursuivi, estime le jugement. Les auteurs étaient déjà en fuite et ni la vie, ni l’intégrité corporelle d’autrui n’étaient ainsi en jeu à ce moment-là.» Jugeant «disproportionné» le risque créé pour d’autres usagers potentiels de la voirie, le Tribunal relève que la sirène était éteinte, que la visibilité était réduite en cette heure nocturne et que la route du Camp est traversée par de nombreux axes secondaires. (TDG)