Le petit miracle du lait genevois

Ils ne sont plus que quatre. Quatre producteurs de lait dans le canton de Genève. À l’orée de l’an 2000, on en comptait encore une vingtaine. Cette tendance suit celle à l’œuvre au niveau suisse, qui a vu le nombre d’exploitations diminuer de moitié au cours des vingt dernières années. Aujourd’hui, il en reste moins de 20 000, dont une majorité de toutes petites structures.

Claude Bieri est l’un des survivants genevois. Sa famille exploite une ferme à Avully, dans la Champagne, depuis quatre générations. Le producteur dispose d’un cheptel de 200 bêtes, dont 75 vaches laitières. «Ce métier, il n’a jamais été facile», souffle-t-il. Visage avenant, petites lunettes rectangulaires et chemise à carreaux, le paysan s’est levé aux aurores, ce lundi d’août. Comme tous les matins. La première traite de la journée commence à 5 h – il y en aura une autre à 17 h.

Chute du prix du lait

«En 1999, quand on a modernisé notre exploitation, le prix du lait était de 92 centimes par litre. J’ai été prudent et fait un budget en prévoyant un prix de 70 centimes par litre. Aujourd’hui, il tourne autour de 55 centimes», déclare Claude Bieri.

En Suisse, la concurrence est particulièrement rude depuis la libéralisation du marché et l’abandon des quotas laitiers, à la fin des années 2000. La mise aux normes écologiques et de bien-être animal contraint aussi les producteurs à investir pour transformer leur ferme.

Charges élevées

Les épisodes de sécheresse qui se multiplient n’arrangent rien. «L’été dernier, on n’avait plus d’herbe, ni de fourrage pour nourrir les vaches. Tout avait brûlé», raconte Claude Bieri, qui a vu ses factures de consommation d’eau grimper fortement. À cela s’ajoute le contexte genevois, caractérisé par des charges et une main-d’œuvre au coût très élevé. «Un ouvrier agricole est 25% plus cher qu’à Fribourg», selon le producteur.

Voilà qui fait beaucoup. Mais c’est peut-être parce que la situation semblait désespérée que Genève a trouvé un outil qui pourrait s’avérer salutaire. Il se cache sous l’acronyme GRTA. C’est le label Genève Région - Terre Avenir, que le Canton a créé en 2004 sous l’impulsion politique du conseiller d’État Robert Cramer. Un cas unique en Suisse.

Un produit à part

Le lait vendu sous cette appellation est 100% Genevois. «Ce lait est ramassé à part. Il est stocké à part. Il est utilisé à part», souligne Pierre Charvet. Le directeur général des Laiteries Réunies de Genève (LRG) est à la tête de la dernière coopérative laitière de Suisse. Les quatre Genevois lui livrent l’entier de leur production, et les LRG leur rétrocèdent ensuite une prime pour ce qui a été vendu sous le label GRTA. Un bonus qui s’élevait à 100 000 francs en 2017.

«Assurément, le label a permis de sauver nos quatre producteurs», affirme Pierre Charvet. Les grands distributeurs, comme Manor, Coop et Migros, ont joué le jeu en commercialisant dans la plupart de leurs magasins la gamme de produits GRTA. «Sans eux, on est mort. Ils représentent 80% du marché», poursuit-il. Le consommateur a lui consenti à un effort financier. Dans les supermarchés, le prix d’une brique de lait GRTA coûte par exemple légèrement plus cher que le bio. «On vend du lait tel qu’il est collecté, avance Pierre Charvet. Il n’y a pas de standardisation de matière grasse. Il se démarque de tous les autres par son goût crémeux.»

Pour l’instant, ça marche. Si l’on considère l’ensemble des produits transformés (lait, mais aussi tomme et yoghourts), le volume de vente a ainsi progressé de 346 tonnes en 2008 à 1250 tonnes en 2018. Ce chiffre représente un peu de plus de la moitié du volume total du lait produit dans le canton. L’objectif, désormais, consiste à augmenter la part labellisée GRTA pour pouvoir dégager de légers bénéfices. Car la pression exercée sur le prix du lait n‘est pas près de faiblir.

Soutien politique au «consommer local»

La question du lait genevois était récemment sur la table du Grand Conseil. En juin, le parlement a voté à l’unanimité une motion qui vise à «mieux soutenir» la production locale. Le texte demande au Conseil d’État d’«inciter, par tous les moyens dont il dispose, les collectivités publiques, telles que les communes pour leurs cantines scolaires et institutions de la petite enfance, les EMS, les Hôpitaux universitaires de Genève et leurs nombreuses filiales, les cliniques et écoles privées, les prisons, etc., à privilégier lors de l’achat des produits laitiers ceux produits dans le canton et GRTA».

Pour la députée socialiste Salima Moyard, cosignataire de la motion, l’État pourrait aussi commencer par appliquer le principe du «consommer local» à l’intérieur de ses murs, comme dans ses cafétérias. À titre d’exemple, le taux de produits laitiers GRTA consommés dans les établissements scolaires du Canton est de 14%, tandis que celui des restaurants scolaires qui dépendent de la Ville de Genève s’élève à 37% de la masse totale.

La Ville a introduit le principe du «consommer local» en 2010. Il y a encore une marge de progression. Mais selon ses représentants, auditionnés lors de l’étude de la motion, les contraintes sont fortes. Contraintes budgétaires, mais aussi gamme de produits limitée et pas assez sucrés ou colorés au goût des enfants…