«Le personnel soignant de psychiatrie est en danger»

Coup de poing, claque, morsure, coup de couteau ou encore strangulation: certains patients hospitalisés en psychiatrie peuvent faire preuve d'un comportement violent, à en croire le personnel soignant de l'Hôpital de Psychiatrie de Belle Idée. Face à ce constat et ne se sentant pas entendu par sa hiérarchie, le personnel a décidé de dénoncer la situation en lançant une pétition, il y a environ trois semaines. Dotée de 277 signatures, cette dernière a été remise ce mardi à la direction de l’établissement par une délégation de soignants soutenue par le Syndicat des services publics (SSP).

Protéger le personnel

La pétition demande à la direction de prendre des mesures concrètes et efficaces pour protéger le personnel. «Plusieurs pistes sont proposées, précise Sabine Furrer, du SSP. Elles vont de l’aménagement architectural à l’augmentation des effectifs en passant par une meilleure évaluation du potentiel de violence des patients.»

Le personnel soignant réclame également une nouvelle formation sur la prévention et la gestion de la violence avec l’implication des médecins, du service de sécurité et de tout le personnel en contact avec les patients. Il demande encore une prise en charge complète et un suivi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du personnel ayant subi des agressions.

Enfin, le personnel préconise la remise aux services compétents (police, justice, Curabilis) «des patients ne présentant pas de troubles psychiques mais qui sont tout de même hospitalisés à Belle Idée, cette incohérence devant cesser».

Problème bien réel, selon les HUG

«Le SSP attend de la direction des HUG des mesures rapides», informe Sabine Furrer. Pour l'heure, Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG, explique qu'il est prématuré de répondre à ces dernières demandes tout juste arrivées. Il confirme toutefois que «le problème est bien réel. Nous connaissons effectivement de temps en temps des situations d'agressions de collaborateurs». Le porte-parole ajoute qu'outre la psychiatrie, deux autres services sont concernée: les urgences et la pédiatrie. Mais, des mesures ont déjà été prises, assure Nicolas de Saussure: «Les effectifs des agents de sécurité ont été renforcés, un dispositif doit permettre d'alerter rapidement des collègues en cas de difficulté et des formations ont déjà été lancées».

Le représentant des HUG relève enfin que «toute agression est immédiatement dénoncée au procureur général, que les personnes agressées sont soutenues tant sur le plan psychologique que juridique, mais aussi lors de leur retour en emploi».