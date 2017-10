Le personnel hôtelier de deux EMS se met en grève

«Nous voulons mieux contrôler nos charges, comme nous le demande l’Etat, et améliorer l’efficience du secteur de l’hôtellerie.» C’est en ces termes qu’Antoine Laupré, directeur des résidences Notre-Dame et Plantamour, motive le projet d’externaliser, dès février, le personnel hôtelier de ces deux établissements médico-sociaux (EMS) situés aux Pâquis.

Cet objectif inspire les pires craintes à la trentaine d’employés qui seraient concernés. Réunis en assemblée générale lundi, ils n’ont pas hésité à voter la grève afin de faire entendre leur opposition à toute velléité de sous-traitance. Mardi à midi, ils se sont rassemblés sous les fenêtres de Mauro Poggia, magistrat de tutelle des EMS, aux côtés du syndicat Unia, mandaté pour les défendre.

«Après le personnel de cuisine au printemps, les femmes de chambre, lingères, nettoyeurs ou encore employés de cafétéria risquent de voir leurs conditions de travail fortement péjorées», prévient Yves Mugny, au nom d’Unia. La direction économisera notamment sur les salaires, précise-t-il: «Les employés de Notre-Dame et de Plantamour touchent déjà un salaire mensuel d’à peine 4029 francs, en annuité zéro, la rémunération la plus basse au niveau étatique. Or avec l’externalisation, le personnel ne serait plus soumis à la convention collective des EMS mais à celle de l’hôtellerie-restauration où le salaire minimum est de 3417 francs.» «La société de restauration Adalia que nous avons choisie offre des conditions plus attractives que le secteur hôtelier», tente de rassurer Antoine Laupré.

En vain. Face au risque de sous-enchère salariale «inacceptable dans un secteur parapublic et largement subventionné tel que celui des EMS», Unia a aussitôt rencontré Mauro Poggia. Le patron de la Santé ambitionne de «geler le projet pour connaître les raisons de ce processus et les conséquences sur le personnel, mais aussi sur les résidents». Car le sort de ces derniers est aussi en jeu, ont rappelé mardi des employés du secteur hôtelier: «Nous remarquons que les résidents sont peu satisfaits des repas, déjà externalisés, qui leur sont servis.» Une réalité qui préoccupe Mauro Poggia: «C’est une tendance pas idéale qui se dessine. Je compte prochainement lancer une enquête de satisfaction auprès des aînés.»

Le SIT déplore pourtant, par la voix de Davide de Filippo, «la politique d’austérité menée par le Conseil d’Etat et la droite du parlement, qui favorise l’externalisation de services publics.»

(TDG)