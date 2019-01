Le personnel de la mission du Gabon a enfin été payé

Le personnel de la mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies à Genève a finalement été payé. Les sept employés, qui ne recevaient plus leur salaire depuis le mois de juillet, ont finalement été rémunérés vendredi matin. Six mois d’un coup, à la suite d’un article de la «Tribune de Genève» à ce sujet en décembre.

«Tous les salaires ont été payés», indique une porte-parole au téléphone, l’ambassadrice étant absente vendredi. «Et tout est fait en sorte pour que cela ne se répète pas.»

Les salaires versés en retard, on connaît bien au sein de la mission gabonaise, mais jamais les cumuls n’ont aussi importants que ces derniers mois. Le Bureau de l’Amiable Compositeur (BAC) a été amené à intervenir. Cette structure de médiation, créée par le Conseil d’État pour faciliter la résolution de conflit du travail où peuvent être impliquées des personnes bénéficiant de l’immunité diplomatique, était déjà intervenue à plusieurs reprises ces dernières années.

La mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies, la seule susceptible de lever une immunité, avait également été sollicitée sans succès.

En novembre 2018, des mauvais payeurs de la mission gabonaise ont quitté deux appartements du passage Linck, aux Eaux-Vives, à la suite d’un jugement prononcé douze mois plus tôt par le Tribunal des baux et loyers.

Suite à l’article de décembre, une autre régie a appelé la «Tribune de Genève» pour lui faire part de problèmes similaires, et récurrents, vis-à-vis de ce client ces dernières années.

Une autre mission d’Afrique centrale, qui payait irrégulièrement ses employés et ses factures, a été amenée à corriger le tir suite à un article de la «Tribune de Genève». En juin 2017, la République de Guinée équatoriale ne payait plus ses charges immobilières et avait une ardoise de plusieurs dizaines de milliers de francs. Des factures qui ont rapidement été payées après publication de l’article.

En 2013, «20 minutes» avait déjà signalé que la mission onusienne de Guinée équatoriale ne s’acquittait plus des charges de son logement. Quelques jours après la publication de l’article du quotidien gratuit, un membre de la mission de cet État hispanophone d’Afrique centrale se présentait devant la régie avec une valise pleine de cash – 54 000 francs en coupures – pour s’acquitter de sa dette.

(TDG)