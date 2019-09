Le père du petit Thomas est activement recherché

Six jours après la découverte du corps du petit Thomas dans les eaux du Rhône, son père reste introuvable. L’homme, âgé d’une quarantaine d’années, s’occupait dimanche de son fils et ne l’a pas ramené comme convenu à sa mère. Est-il toujours en vie? S’est-il enfui? On sait uniquement que sa voiture a été retrouvée aux abords du barrage de Verbois dimanche. Depuis, plus de trace de ce Portugais, qui travaillait comme concierge dans la commune d’Onex.

«Des moyens très importants ont été déployés cette semaine pour le retrouver. Des battues terrestres ont été menées ces derniers jours, incluant notamment la participation jeudi de 117 aspirants policiers de l’Académie de police de Savatan», nous indique Marc Guéniat, chargé des relations médias au Ministère public.

La Brigade de la navigation a, par ailleurs, effectué des investigations, à l’aide de moyens de détection sous-marins et d’une équipe de plongeurs, nous indique-t-on. Le père du petit défunt continue donc d’être activement recherché. Pas plus tard que vendredi midi, une nouvelle perquisition a eu lieu dans son appartement. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux, enregistrée par un habitant du quartier, on aperçoit trois hommes du Groupe d’intervention de la police pénétrer dans l’immeuble.

Quelques heures plus tard, le même jour, avaient lieu les funérailles du petit garçon dans l’église Notre-Dame-des-Grâces.

Marche blanche organisée

Pour rendre un ultime hommage au bambin, une marche blanche aura lieu dimanche à Genève. Le rassemblement a été voulu et organisé par la famille et des proches. «Nous avons reçu les autorisations du Canton, du Département de la sécurité et de la Commune de Lancy jeudi», indique une personne proche de la famille. Les participants sont attendus dès 13 h 30 sur la plaine de Plainpalais. Le cortège rejoindra ensuite à pied le Grand-Lancy et se clôturera à la place du 1er-Août.

«La famille et les amis proches pourront avoir accès au cimetière où repose notre petit ange, afin de se recueillir. (Pour le respect des lieux, nous remercions d’avance toutes les personnes qui viendront apporter leur soutien de bien vouloir rester en dehors de l’enceinte du cimetière)», précise la famille sur l’événement Facebook dédié à la marche. Elle ne sait pas encore si une prise de parole aura lieu, mais un lâcher de ballons est prévu. Sur la page, plus de 350 personnes indiquaient vendredi soir qu’elles participeraient à l’hommage.

«Il est encore trop tôt pour donner une estimation plus précise, mais les autorités nous ont rapporté que pour la marche blanche organisée en janvier pour Chris, un jeune homme poignardé aux Charmilles, la police attendait 400 personnes, il y en a eu finalement 4000», explique l’une des organisatrices.

«La famille a voulu cette marche blanche pour que Thomas ne soit pas mort pour rien et afin qu’un tel drame ne se reproduise plus. C’est en la mémoire de Thomas, en son honneur», poursuit-elle. La disparition du petit garçon a entraîné une vague d’émotion et d’hommages, exprimés sous la forme de nombreux messages et de photos sur les réseaux sociaux.