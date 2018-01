Le patron de la Bibliothèque de Genève suspendu de ses fonctions

Il avait repeint les murs de son bureau en jaune. Ce coup de soleil n’aura visiblement pas suffi à redorer son blason. Cinq ans et quatre mois après son arrivée à la tête de la Bibliothèque de Genève, le belge Alexandre Vanautgaerden est «suspendu dès aujourd'hui de ses fonctions», a annoncé le conseiller administratif Sami Kanaan ce vendredi matin. Une décision plutôt radicale qui fait suite à l’audit de la Cour des comptes, rendu public aujourd'hui.

À l’issue d’une enquête de plusieurs mois, les magistrats relèvent notamment la détérioration du climat de travail à la BGE. Au point de formuler la recommandation suivante: «La confiance en l’administration et la direction étant largement remise en question, il conviendra pour le Département de la Culture et des Sports (DCS) de prendre les mesures appropriées visant à protéger la santé des collaborateurs, ainsi que leur intégrité personnelle, en s’assurant que les comportements inappropriés n’aient plus cours au sein de la BGE.» De quoi pousser Alexandre Vanautgaerden vers la sortie.

Dysfonctionnements à la BGE

D’autant que la crise ne date pas d’hier. Dans son rapport, la Cour des comptes rappelle qu’entre 2013 et 2016, dix-huit membres du personnel ont sollicité l’entité «psychologie au travail» de la Ville. Malgré un ensemble de mesures mises en place par le DCS, le climat ne s’est visiblement pas amélioré. Pour finalement aboutir en mars 2017 à la saisine de la Cour des comptes, suite à plusieurs «communications citoyennes portant sur de potentiels dysfonctionnements dans la gestion» de l’institution ainsi qu’à la demande de Sami Kanaan.

Le conseiller administratif chargé du DCS expliquait alors que le but de l’audit était de «faire toute la lumière sur le fonctionnement de la BGE et de contribuer ainsi à fournir des bases pertinentes pour faire face aux défis nombreux qui se posent». Notamment dans le cadre de la Loi sur la répartition des tâches (LRT) entre la Ville et le Canton.

Pour rappel, la BGE dépend de la Ville de Genève. Elle est la quatrième plus grande bibliothèque de Suisse et compte quatre entités: les Bastions, le Musée et Institut Voltaire, le Centre d’iconographie et la Bibliothèque musicale, logée au Grütli. En 2016, le nombre de visites atteignait 180 000 . Et l’offre totale des documents s’élevait à près de 7,3 millions. Enfin, la BGE emploie 103 collaborateurs.

Changement de stratégie

Au-delà des questions de ressources humaines et de management, la Cour des comptes a fait le point sur la stratégie et sa mise en œuvre. Elle souligne les défis auxquels la BGE doit faire face. Tel que l’avènement du numérique ou plus largement l’évolution du métier de bibliothécaire. «Les tâches des collaborateurs liées au catalogage sont trop importantes et se font au détriment de celles dédiées aux services au public», précise notamment l’audit.

Appuyant son diagnostic sur de multiples comparaisons avec des bibliothèques ailleurs en Suisse et en France, la Cour des comptes estime que la stratégie du DCS est «appropriée» même s’il «manque des documents clés clarifiant les objectifs poursuivis.» Parmi les 21 recommandations, les magistrats conseillent donc d’établir un document fondateur synthétique. Ce à quoi le DCS répond que plusieurs documents fixent déjà les grandes orientations et que le plan spécifique à la BGE dépend des «décisions prises dans le cadre de la LRT». D’où un délai. Le départ du directeur étant, lui, à effet immédiat. (TDG)