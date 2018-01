Le patron de la Bibliothèque de Genève est poussé dehors

Il avait repeint les murs de son bureau en jaune. Ce coup de soleil n’aura visiblement pas suffi à redorer son blason. Cinq ans et quatre mois après son arrivée à la tête de la Bibliothèque de Genève (BGE), le Belge Alexandre Vanautgaerden est «suspendu de ses fonctions» avec effet immédiat, a annoncé hier matin le conseiller administratif chargé de la Culture et des Sports (DCS), Sami Kanaan.

Une décision radicale qui fait suite à l’audit de la Cour des comptes, rendu public le même jour. L’enquête aura duré plusieurs mois et nécessité plus de 75 entretiens. La magistrate Isabelle Terrier résume ainsi ses conclusions: «La BGE est un beau navire historique qui a choisi un bon cap mais qui tangue et peine à trouver sa voie et dont une bonne partie de l’équipage est découragée.»

«Des gens en souffrance»

La Cour relève en effet la forte détérioration du climat de travail au sein de l’institution. «Des gens que nous avons vus tout au long de l’audit étaient en souffrance. On nous a parlé de menaces, de mesures de dénigrement», indique Isabelle Terrier. Face à ce constat, les magistrats formulent la recommandation suivante: «La confiance en l’administration et la direction étant largement remise en question, il conviendra pour le DCS de prendre les mesures appropriées visant à protéger la santé des collaborateurs, ainsi que leur intégrité personnelle, en s’assurant que les comportements inappropriés n’aient plus cours au sein de la BGE.» De quoi pousser Alexandre Vanautgaerden vers la sortie. L’intérim sera assuré par Carine Bachmann, directrice du DCS.

La crise ne date pas d’hier. Entre 2013 et 2016, dix-huit membres du personnel ont sollicité l’entité «psychologie au travail» de la Ville. Alerté dès le début, le DCS a-t-il pris la mesure du problème? «On suit cette maison de très près depuis 2014», se défend Sami Kanaan. Comme le relève l’audit, plusieurs mesures ont été prises. «Cela n’a visiblement pas suffi», déplore-t-il. La Cour des comptes a finalement été saisie à la fin de mars 2017, suite à plusieurs «communications citoyennes» ainsi qu’à la demande du chef de la Culture. «Il s’agissait d’objectiver les faits et de décider en connaissance de cause et non sur la base d’informations partielles et de rumeurs», commente Sami Kanaan.

Président du Conseil municipal, Jean-Charles Lathion salue la décision relative au départ du directeur mais déplore «les dégâts et les coûts d’une erreur de casting». Sami Kanaan rétorque qu’il s’agit d’un poste pour lequel le recrutement est complexe. «Il doit allier les compétences métier et managériales.»

«Une stratégie appropriée»

Au-delà des questions de ressources humaines et de management, la Cour des comptes a fait le point sur la stratégie et sa mise en œuvre. Elle souligne les défis auxquels la BGE doit faire face. Tel que l’avènement du numérique ou l’évolution du métier de bibliothécaire. «La BGE est bien dotée en collaborateurs mais leurs tâches ne sont pas assez axées sur les prestations au public», précise entre autres Isabelle Terrier. Au final, la Cour des comptes juge la stratégie du DCS «appropriée».

«Toutefois, il manque un document fondateur, poursuit Isabelle Terrier. Il faut savoir où l’on va pour emporter l’adhésion des collaborateurs.» Le chef de la Culture rappelle que l’avenir de la BGE dépend de la future Loi sur la répartition des tâches (LRT) et donc des négociations entreprises avec le Canton. «Or, ce dernier les a gelées au printemps 2017, dans l’attente de cet audit.» Selon le socialiste, «il ne sert à rien de finaliser les choses au milieu du gué». Le document attendra. (TDG)