Le parlement étend la levée d'immunité de Pierre Maudet

Tard jeudi soir, le Grand Conseil a débattu et accepté, à huis clos, la demande du Ministère public d’extension de l’autorisation de poursuivre le conseiller d’État Pierre Maudet. Ainsi que le communiqué du Parquet du 8 janvier le précisait, il s’agit d’étendre la procédure aux prestations financières accordées au magistrat par le groupe hôtelier Manotel. Si l’accord du parlement sur cette question n’était qu’une formalité, d’autres débats ont montré que les difficultés du conseiller d’État prenaient de plus en plus de place dans les travaux.

Ce vendredi, le parlement devrait ainsi traiter le projet de loi constitutionnelle du MCG Daniel Sormanni – qui introduit le principe d’un mécanisme de destitution – ainsi qu’une résolution d’Ensemble à Gauche demandant à Pierre Maudet de démissionner. Au moins ces objets sont-ils directement liés à l’affaire, ce qui n’est pas le cas du projet de déclassement de terrains agricoles au Grand-Saconnex qui a été discuté jeudi.

De lourdes accusations

Le Grand Conseil devait formellement se prononcer sur le changement d’affectation d’un vaste périmètre situé au lieu-dit «Pré-du-Stand». Ce déclassement doit permettre la création de locaux pour des activités commerciales et administratives, d’équipements publics, d’une zone de verdure et, c’est important, de terrains de football destinés au centre de formation du Servette FC. Ce dernier élément permettra de libérer le centre sportif de Balexert afin de construire sur ce terrain le nouveau cycle d’orientation du Renard.

Le MCG et Ensemble à Gauche (EàG) ont tiré à boulets rouges sur l’opération, principalement parce que l’investisseur qui a obtenu le mandat du propriétaire privé (une hoirie) pour mener l’opération immobilière n’est autre que Magid Khoury, le promoteur immobilier qui apparaît dans le dossier du voyage à Abu Dhabi de Pierre Maudet.

N’hésitant pas à parler de «corruption» sans jamais étayer leurs propos (Rémy Pagani et François Baertschi), les élus de ces formations ont promis qu’un référendum serait lancé en cas d’acceptation (ce qui a été le cas). «On assiste ici à de l’enfumage pour réaliser une vaste opération spéculative», a encore déclaré Christian Zaugg (EàG).

Les Verts s’opposent également, mais n’ont jamais utilisé l’affaire Maudet pour cela. Leur souci, c’est que l’on va déclasser plus de 12 hectares de terres agricoles pour bâtir notamment des immeubles commerciaux alors que le Canton devrait le faire avec la plus grande parcimonie.

«L’État n’y est pour rien»

«Ce projet a demandé le travail de coordination de trois départements, mais celui de Pierre Maudet n’a en aucun cas été concerné, a plaidé la socialiste Nicole Valiquer. Au nom de la politique sportive, du respect que nous devons aux jeunes sportifs et aux élèves, je vous demande de ne pas prendre en otage ce déclassement.»

Le conseiller d’État Antonio Hodgers, responsable du Département du territoire, a demandé aux députés «de ne pas mélanger les dossiers». Il a répété que c’était le propriétaire du terrain, et lui seul, qui avait choisi l’investisseur. «C’est complètement hermétique par rapport à l’activité de l’État», a-t-il terminé.

Le déclassement était ensuite accepté par 55 oui (l’Entente, l’UDC et le PS) contre 34 non (MCG, EàG et Verts). (TDG)