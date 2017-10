Le parking dévasté de Châtelaine suscite l’indignation des habitants

Il faut malheureusement réviser à la hausse l’état des lieux dominical. Les informations glanées sur place, suite à l’incendie survenu tôt dimanche matin dans le parking souterrain des immeubles de la rue Henri-Golay, évoquaient une douzaine d’automobiles touchées par les fumées et les particules de suie. Dans les faits, c’est trois fois plus. Trente véhicules remonteront la rampe d’accès sur le pont arrière des dépanneuses. Sans compter la voiture de collection et les quatre scooters dont il ne reste rien.

A Châtelaine, les engins sinistrés ont commencé à être extraits un à un. Des rotations ininterrompues tout au long de l’après-midi de lundi, et cela va continuer durant la journée de mardi. Sur la liste, une berline toute neuve qui n’a pas 100 kilomètres au compteur. Vitres fumées, pare-brise obscurci, on ne voit plus à l’intérieur.

En s’approchant, on comprend que le travail des carrossiers sera compliqué: les supports des néons qui éclairaient le garage, ainsi que la totalité du câblage électrique, ont fondu sous l’effet de la chaleur. Des petites concrétions en forme de stalagmites plantées un peu partout sur chacun des châssis. L’effet est le même que les gobelets de yogourt des classes enfantines, la couleur en moins.

Ambiance tendue

L’ambiance, ce lundi, est plus laborieuse, plus tendue aussi. Après être sorties de chez elles un mouchoir mouillé sur la bouche, les lèvres aujourd’hui se délient. Elles racontent d’abord la peur partagée face à la propagation rapide de cette fumée noire, extrêmement dense et véloce. Cette retraitée habitant dans la partie de l’immeuble la plus proche de l’avenue de Châtelaine est peut-être la première à avoir vu le panache sortir violemment par une bouche d’aération au centre de la cour. «Il était 6 h, je suis sortie sur mon balcon et j’ai tout de suite compris qu’il y avait le feu, explique-t-elle. J’ai donné l’alerte en sonnant aux portes de mes voisins, puis j’ai voulu rejoindre le logement de ma fille qui habite deux allées à côté de la mienne. Et là, je me suis retrouvée face à un écran noir. J’ai dû battre en retraite, j’étais paniquée, j’ai craint pour la vie des miens.»

Crainte fondée, sans rien savoir encore de l’évolution du sinistre. Car, deux allées à côté, c’est le pire endroit, juste à la verticale du foyer. Dans ce parking d’un seul niveau, la porte antifeu est constamment ouverte, en raison des travaux en cours (la dalle principale est en réfection).

Les fumées chaudes qui déjà saturent l’espace confiné ne tardent pas à franchir ce seuil providentiel et à s’engouffrer dans les étages. Tout leur sert d’exutoire, à commencer par les courettes techniques et les vides sanitaires.

L’effet jacuzzi

Au 7e et dernier étage, l’eau des WC se met à bouillir, les toilettes se transforment en jacuzzi. Les fumées, encore elles, sortent sous pression. La jeune locataire qui, cette nuit-là, dormait chez sa mère, découvrira dimanche son appartement dévasté.

Au plus fort de l’incendie, les gens se réfugient sur les balcons, surplombant sans le savoir un four à pizza géant dans lequel quatre scooters sont en train de se consumer. Les pompiers, eux, savent qu’ils devront franchir cet écran noir interminable pour aller au contact du point le plus chaud et procéder à l’extinction. Distance à parcourir: 70 bons mètres. Le rayonnement est tel que la caméra thermique sature à son tour et ne marque plus rien.

A froid, deux jours plus tard, on prend la mesure du parcours réalisé. Et du boulot qui attend les nettoyeurs spécialisés. Ils sont à pied d’œuvre; l’adresse ne leur est pas inconnue. Nouvel incendie, oui: de mémoire de locataire, c’est le cinquième feu suspect en quelques années.

Colère collective

A chaque fois, ce sont les habitants qui trinquent. «On nous répond toujours de voir avec notre assurance, que ce sont nos biens personnels, que la régie n’est pas responsable des dégâts sur les voitures», résume l’un d’eux. Il se fait le porte-parole de tous. Cette colère collective ne restera pas sans lendemain. Après les pompiers et les inspecteurs de police, les avocats auront eux aussi du travail. (TDG)