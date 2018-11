Le parc des Bastions vit au rythme infernal des chantiers cumulés

Un chantier en cache un autre. Non, un chantier en jouxte un autre. Le plus visible, celui des infrastructures de l’Escalade, prend du volume et de la hauteur comme chaque année à la même période. Une vingtaine de monteurs, sur le site depuis déjà deux semaines, travaillent à l’installation des tentes, des planchers, des passerelles surplombant la promenade des Bastions. L’entreprise, spécialisée dans le matériel de fêtes et la construction métallique, vient de Martigny.

Des Valaisans qui connaissent le parc genevois comme leur poche. C’est la 21e année consécutive qu’ils s’activent aux abords du mur des Réformateurs. Tout ici s’emboîte à la perfection et, quand une bâche entre en concurrence avec la branche d’un marronnier, on incise la bâche pour faire entrer la branche.

Gabarit impressionnant

Cette déco naturelle se découvre en visitant la tente centrale au gabarit impressionnant. Sa portée de 40 mètres, entièrement transparente, permet aux Réformateurs de monter sur le podium de l’Escaladélite. Visuellement, cela en jette. La surface au sol est tout aussi spectaculaire. Plancher rehaussé, soutenu par une structure en fer.

L’herbe en profite pour respirer. À la mi-décembre, les pelouses retrouveront l’air libre en meilleure forme qu’au sortir de la Fête de la musique. Elles auront échappé au piétinement. Mais pas à la promiscuité logistique annoncée. Juste à côté de cette tente qui donne l’heure sportive, un chalet en chantier aux dimensions également généreuses. On a monté les murs, on attaque la toiture.

C’est «la montagne ramenée en plaine», pour reprendre la jolie formule des organisateurs de ce prometteur marché de Noël, premier du nom dans le parc des Bastions. Les équipes à pied d’œuvre viennent de Suisse alémanique. Elles connaissent leurs gabarits, moins le site sur lequel s’effectue le montage et, surtout, l’acheminement de ce village alpin en pièces détachées.

Zones de stockage

Rotation quotidienne de gros transporteurs. À certaines heures, il faudrait un agent de circulation à l’entrée des Bastions et un régisseur général pour arbitrer les zones de dépose et de stockage qui entravent les accès, obligeant les intervenants à multiplier les séances de coordination. Le temps est court pour cela. Les bonnes volontés y travaillent. On a ainsi signé des contre-affaires pour exploiter à double la place déjà investie. Par exemple, ce chalet à fondue , avant d'accueillir ses clients à partir du jeudi 6 décembre, hébergera le week-end précédent l'un des sponsors principaux de la Course de l'Escalade.

Efforts de part et d'autre

Bonne idée, mais dans le concret des choses à bâtir, tout est laborieux. «Oui, la cohabitation est difficile», avoue Jerry Maspoli, le successeur de Jean-Louis Bottani à la présidence de cette manifestation sportive à la logistique hors norme. Avant d’ajouter: «On fait des efforts de part et d’autre mais nous ne collaborons pas avec les mêmes prestataires et fournisseurs. Nous sommes plutôt à rechercher chaque mètre carré disponible qu’à en céder. Nous avons fait le choix de passer sur deux jours de courses pour nous donner de l’air et là, on nous en pique. J’ai toujours dit qu’un marché de Noël digne de ce nom était une bonne chose pour Genève, mais j’ai également exprimé des réserves sur les dates retenues, si proches des nôtres.»

Calendrier infernal à tenir, en effet. La semaine qui vient promet d'être encore plus animée dans l'allée principale des Bastions. (TDG)