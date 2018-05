Le parascolaire facilite les inscriptions et passe au 3.0

C’est bientôt la «grand-messe» du parascolaire: samedi 2 juin et mercredi 6 juin ont en effet lieu les traditionnelles journées d’inscriptions au GIAP (Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire) dans 53 lieux du canton. Elles rassemblent en moyenne 23 000 parents chaque année pour faire valider l’inscription de leur enfant. À la clé: un accueil hors temps scolaire le matin, à midi et après l’école. 73% des écoliers genevois y sont inscrits. Mais cette obligation de présence pour les parents vit ses dernières heures. Dès l’an prochain, toutes les démarches pourront être effectuées en ligne. «Le GIAP fait sa révolution numérique!» a expliqué hier Esther Alder, présidente du groupement et magistrate en charge de la Cohésion sociale en Ville de Genève. «Cette plateforme numérique est une manière d’améliorer la qualité de la prestation aux familles et l’efficacité de la gestion de notre système.»

Le déploiement sera progressif: la plateforme sera active à la rentrée mais c’est seulement dès janvier que les parents pourront modifier en direct les informations sur leur enfant et son agenda. Ils pourront notamment directement signaler une absence ou une présence supplémentaire. «Jusqu’à présent, ils laissaient des messages sur un répondeur, rappelle Nicolas Diserens, directeur du GIAP. Nous allons gagner en efficience mais aussi en sécurité de prise en charge de l’enfant.» Il précise que ce portail est le fruit d’une collaboration avec les services de l’État. «Nous avons repris le support d’e-démarches, une plateforme qui permet de régler des questions administratives sans se déplacer. Ainsi, la protection des données des enfants est assurée.»

Effectuer ses démarches sur my.giap.ch ne sera toutefois pas une obligation pour les familles, «l’ancien système papier reste en vigueur pour ceux qui le souhaitent», a précisé Nicolas Diserens.

Pour le GIAP, ce passage au numérique doit aussi permettre de mieux gérer la fréquentation, en hausse constante. «Elle a explosé, augmentant de 75% en dix ans», a indiqué la présidente. Et de pointer plusieurs facteurs: évolution sociétale (les deux parents qui travaillent), davantage de familles monoparentales, éloignement entre le domicile et le lieu de travail, réseau familial et de proximité de moins en moins présent, entre autres.

Le GIAP est financé à 80% par 42 communes – les trois restantes fonctionnent avec un tissu associatif local – et à 20% par les parents; 30% des familles bénéficient d’une exonération, 21% sont totalement exonérées. (TDG)