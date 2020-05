Le parascolaire craint pour ses inscriptions

Il n’y a pas que les bancs d’école qui reprennent du service ce lundi. Ceux de la cantine attendent leur tour, dans le flou. Environ trois quarts des enfants scolarisés au primaire sont d’ordinaire inscrits au «para». Le directeur opérationnel du groupement intercommunal pour l'animation parascolaire, Nicolas Diserens, explique les difficultés organisationnelles rencontrées en cette période.

Vous avez interdit le port du masque à vos animateurs jusqu’à maintenant. Pourquoi? Et est-ce toujours le cas?

Cette directive date du tout début de la crise sanitaire et concernait l’accueil minimum. C’est un choix qui s’est fait en concertation avec le médecin cantonal. Le masque n’était pas préconisé sanitairement parlant, et c'était un élément déstabilisant pour les petits enfants. À partir de lundi, on assouplit. Le plan de protection indique clairement que le masque n’est pas préconisé, donc on ne va pas en distribuer. Sauf en situation exceptionnelle, si quelqu’un développe des symptômes, ou s’il y a besoin d’être très proche d’un enfant pendant plus d’un quart d’heure, par exemple s’il se blesse et qu’il faut le porter et le soigner. Mais désormais les collaborateurs qui le souhaitent pourront venir avec. Les enfants sont maintenant passablement habitués à voir des masques. C’est malheureusement entré dans les us et coutumes.

Qu’est-ce qui change concrètement à partir de lundi?

Ces deux premières semaines de scolarisation partielle sont pour nous d'une complexité extrême. Nous avons pris le parti que les enfants scolarisés le matin ont accès au réfectoire, et ceux scolarisés l’après-midi ont accès aux prestations du soir. Cela pose des problèmes de dimension des équipes et de chiffres prévisionnels en matière de nombre de repas à fabriquer pour les fournisseurs.

Ne suffit-il pas de tout diviser par deux et de sonder les familles?

Non, car sur 50% des effectifs, se rajoute l'accueil minimum, qui peut rajouter 5 à 10%. Et il faut soustraire tous les parents suffisamment anxieux pour ne pas scolariser leurs enfants, ou moyennement anxieux, qui vont les mettre à l'école obligatoire mais pas au parascolaire. On a contacté tous les parents, mais d’expérience, toute une frange de la population ne va pas répondre. Donc lundi on a convoqué l'entier de nos effectifs, pour commencer avec des ratios d'encadrement très favorables, et les conditions les meilleures possible. Entre 200 et 250 animateurs se sont annoncés comme vulnérables, donc on part quand même d’un effectif amputé. On fera un point mercredi et on ajustera.

Les familles ont-elles dû payer pour les prestations non reçues en mars-avril?

Non. On a suspendu tous les abonnements mensuels dès le 16 mars et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous avons réintroduit la facturation à la prestation, les familles ne paient que les présences, ou les absences non excusées. C'est, à notre sens, la façon la plus honnête possible d'agir.

Les inscriptions pour la rentrée, qui ont d’habitude lieu en personne, ont été transférées en ligne. La population suit-elle bien le mouvement?

L’an dernier, nous avions enregistré 22'000 inscriptions en deux jours, et là nous en sommes à 18'000 inscriptions, sachant que le délai court jusqu’au 15 mai. Donc on est dans les temps. Pour tous ceux qui n’ont pas de compte e-démarches dans le canton de Genève, comme les migrants, les sans-papiers, les fonctionnaires internationaux, nous avons mis en place un dispositif d’inscription par téléphone. Nos dix opérateurs de saisie parlent à eux tous une dizaine de langues. Pour toutes les inscriptions qui se feront à la rentrée seulement, il y aura deux mois de délai de carence, nous encourageons donc vivement les parents qui ne l’auraient pas encore fait à inscrire leur enfant avant le 15 mai s’ils souhaitent qu’il soit pris en charge immédiatement en août 2020.