Le pape célébrera une messe à Genève

La nouvelle avait été déflorée par la presse italienne mercredi: le pape François vient à Genève, répondant à une invitation du Conseil fédéral et du Conseil œcuménique des églises (COE), qui regroupe environ 350 églises (protestantes, luthériennes, anglicanes ou encore orthodoxes). Le souverain pontife rencontrera les autorités helvétiques ainsi que Mgr Charles Morerod, le président de la Conférence des évêques suisses et évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Mais pour les détails supplémentaires du programme, il a fallu attendre la communication officielle donnée par le Vatican vendredi. Le cardinal suisse Kurt Koch a indiqué que la visite du pape au siège du COE, au Grand-Saconnex, inclura un temps de prière œcuménique dans la chapelle du centre.

Le souverain pontife assistera également à une session commémorative pour marquer les 70 ans du COE. Interrogé par VaticanNews, le secrétaire général du Conseil, Olav Fykse Tveit, a exprimé sa volonté de «trouver un moyen de raconter tout cela, à travers les médias, afin de faire participer également ceux qui ne sont pas présents physiquement. Pour leur faire voir et écouter ce que cette visite signifie pour le Conseil ainsi que pour le mouvement œcuménique.» Le pape célébrera encore une messe pour la communauté catholique locale. Le cardinal n’a pas précisé si celle-ci sera retransmise en direct. Le retour à Rome est prévu pour le soir même.

Le dispositif sécuritaire sera adapté au programme du souverain pontife, dont les détails sont encore en discussion. La police mettra en place un plan spécial pour les grandes manifestations. Elle collabore avec le service fédéral de sécurité, qui émet des recommandations. (TDG)