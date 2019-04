Le palmarès 2019 du Prix Michel Nançoz fait la part belle aux plaideurs énergiques

Il ne suffit pas de tirer le meilleur sujet pour triompher, mais cela aide. On s’en persuade une fois encore à la lecture du palmarès du Concours d’art oratoire Michel Nançoz, édition 2019. Me Nicolas Rouvinez est ainsi devenu ce torero de l’éloquence deux fois récompensé. D’abord, par le hasard du tirage au sort (il devait défendre un magistrat somnolent, menacé de révocation). Ensuite, par la qualité de sa prestation, sobre, rigoureuse et sincère, jusque dans ses affirmations paradoxales qui ont beaucoup fait rire la salle. C’était gagné, il a gagné.

Après avoir conclu son exercice en osant prétendre qu’«un juge endormi est un juge meilleur». Ah, bon? Oui, parce que le sommeil lui sert d’outil de travail, soutient le jeune plaideur. Dans cette attention flottante qui le caractérise, «il examine, soupèse et suppute». Raccourci conclusif: «La meilleure des justices est une justice assoupie…» Cet éloge de la somnolence, doublé d’une moquerie à peine déguisée de la magistrature, a beaucoup plu au jury. Lequel n’oublie jamais de caresser son ego corporatiste, en fêtant la relève dans laquelle lui-même, à raison, se reconnaît.

C’était plié: Rouvinez first. Avec, quand même, juste derrière, à un jet de métaphore, un solide contradicteur, doté d’un humour décomplexé et d’une fantaisie bluffante. Me Seth Médiateur Tuyisabe a séduit l’assistance en chantant la réhabilitation de l’âne des «Animaux malades de la peste» de La Fontaine. Il a osé des images auxquelles personne n’avait pensé avant lui; il s’est risqué à toutes sortes de ruptures, sans jamais renoncer à son argumentaire.

Il fallait sauver l’âne, injustement condamné; il l’a sauvé dans un grand éclat de rire. Me François Canonica a apprécié ce cadet «infiniment créatif», prolongeant le plaisir de tous en lui demandant de «chanter la défense de la cigale». Le candidat a décliné l’offre piégeuse, prétextant qu’il avait déjà largement abusé de son «quota d’âneries».

Son dauphin, sur la troisième marche, s’appelle Me Simon Bianchi. Il devait notamment répondre à la question: «La parole est-elle vulgaire?» Il a mis tout son cœur à la faire rayonner, fustigeant «cet inique procès en vulgarité», concluant par un énergique: «Vive la rhétorique, vive le Nançoz!» Jolie chute. À l’année prochaine.

(TDG)